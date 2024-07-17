遭槍殺10天還未緝獲兇手！林士傑今低調出殯　上百親友含淚送行

▲台南市區漁會理事長林士傑擊身亡，家屬於17日上午在台南市立殯葬所景行廳低調舉行家祭儀式，隨後出殯前往火化。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑8日清晨在住家前遭槍手射殺身亡，女兒台南市議員林依婷等家屬決定低調不辦公祭，17日上午8時在台南市立殯葬所靈堂家祭後，遺體9時許火化，台南市副市長趙卿惠、台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展與多位市議員及親友上百人到場致哀，送林士傑最後一程。

林士傑遺體停棺在市立殯葬所最大的景行禮廳內，林依婷等家屬決定遵照林士傑生前之遺願，低調辦理後事，只辦家祭、不辦公祭告別式，但仍於11日至15日開放靈堂接受各方親朋好友追悼。

17日上午8時許，家屬在靈堂舉行家祭，除了林士傑的生前親朋摯友出席，台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展與多位議員也到場參與，另議會員工也前往協助。台南市副市長趙卿惠也代表市長黃偉哲前往致哀；另，林士傑的生前好友郭再欽等人也出席、送他人生最後一程。

家祭儀式完成後，林士傑家屬在殯葬所大門前向前往送行的親朋好友鞠躬拜謝，隨後9時許在法師帶領下，家屬與林士傑靈車一同出發前往市立火化場，場面哀戚。

據了解，林士傑從8日遇害至今已是第10天，台南檢警與刑事局專案小組仍努力追緝槍手，目前仍繼續追查槍手作案權利車的流向，以車追人希望能突破案情早日破案，告慰林士傑在天之靈。