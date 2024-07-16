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社會 社會焦點 保障人權

林士傑命案續查作案權利車交易流向　專案小組清查中間人

▲台南市區漁會理事長林士傑被槍殺命案，檢警專案小組持續追查作案用3部車輛交易流向，目前針對權利車買賣物件中1名中間人，清查其身分中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市區漁會理事長林士傑被槍殺命案，檢警專案小組持續追查作案用3部車輛交易流向，目前針對權利車買賣物件中1名中間人，清查其身分中。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑被槍殺命案，檢警專案小組持續追查作案用3部車輛交易流向，目前針對權利車買賣物件中1名中間人，持續查明其真正身分，釐清作案車駕駛人身分，進而追緝槍手。

偵辦林士傑命案專案小組，在12日於高雄仁武區逮捕了一名被稱為「口罩男」的張姓男子，但查出張男曾坐過該權利車，所以車內口罩留有他的生物跡證，但無足夠事證證明張男與槍擊命案有直接關係，檢察官訊後以罪證不足將他無保飭回，但限住張男住居所及限制出境。

專案小組15日上午持拘票及搜索票前往高雄拘提1名出面以臉書洽購槍手作案的第2部及第3部權利車的38歲涉案女子。該名女子涉嫌以臉書洽購作案車輛，但電話聯絡取車的卻是男子，警方15日上午執行拘提搜索，並將該女子押解回市警六分局，進一步追查作案權利車的使用人，再循線追緝槍手到案。

但檢警訊問後，發現該女臉書是遭他人冒用來與兩輛車子的車主聯絡交易事宜，顯示該女與林士傑命案關連性低，15日下午檢察官偵訊後，將該女子請回。

目前檢警專案小組，持續清查作案車輛交易流向，釐清交易或使用作案車輛的相關人身分，目前正針對其中1名交易車輛中間關係人清查其身分中。

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