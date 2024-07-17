不是臭豆腐！逛老街「最怕1美食」摀住口鼻快跑　千人吵翻

▲原PO逛老街最怕聞道杏仁茶的味道。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣特色美食多元，臭豆腐雖然臭翻天，但深受吃貨們喜愛！不過一名網友反而最怕杏仁茶的味道，甚至浮誇直呼「一定要摀住口鼻快步前進...聞到都會想吐！」文章引來千人吵翻「我老婆也超討厭，說蟑螂吃起來就是這個味道」、「每次到杏仁攤，最少都要2杯+油條我才要走」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，逛老街或夜市時，最怕遇到賣杏仁的攤販，特殊氣味讓原PO難以接受，「大老遠就聞到味道，一定要摀住口鼻快步前進，有夠噁心的，聞到都會想吐！」

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文章曝光後，引來全場吵翻，「我也不敢吃這個，味道真的超臭的」、「我老婆也超討厭，說蟑螂吃起來就是這個味道」、「我也不喜歡，像廁所洗劑味」、「跟臭豆腐一樣，看人」、「不能更認同了～杏仁味道不舒服+1」、「跟香菜是一樣的道理」。

不過仍有一票人超愛，「很香欸！超愛喝杏仁茶」、「每次到杏仁攤，最少都要2杯+油條我才要走」、「越濃越好喝」、「以前家樂福門口都有賣，對我來說是懷念的味道，小時候與家人一起逛賣場的回憶」、「以前也很害怕這一味，但喝過一次後，就愛上了」、「超好喝阿！都找不到超濃超純的」「品質好+天然的杏仁沒有很濃的杏仁味，若是很重的，都是添加香精比例抓不好的杏仁」。