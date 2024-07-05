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臭豆腐店名「槑」怎發音　一票人照唸呆呆！長知識了

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲槑是「梅」的異體字，兩者發音相同。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

長知識了！一名網友在大陸街邊，看到賣臭豆腐的招牌很特別，一查「呆呆」的合體字，果真有此字「槑」，發音與梅子的「ㄇㄟˊ」相同，其實就是它的異體字。文章引來大票網友笑虧，「『呆』一個就不得了了，還呆兩個？」也有人直呼，「唸梅，以前有個同事名字有這字，不過我們都叫她呆呆！」

一名網友在《路上觀察學院》PO出一張大陸街景照，有一家臭豆腐的店家，店名「出現兩個呆」的合體字，讓原PO越看越好奇，於是貼文拋問「二個槑怎麼念，第一次查了才知道！」

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文章曝光後，一票人笑虧「上課了，每日一字」、「中文實在太厲害了」、「有邊讀邊，所以是呆」、「『呆』一個就不得了了，還呆兩個？」「負負得正」。

還有人一看就知道發音，「梅，以前有個同學名字有這個字」、「唸梅，以前有個同事名字有這字，不過我們都叫她呆呆」、「阿梅，梅的古字」、「槑（音：ㄇㄟˊ），〈梅〉的異體字，方言則指〈呆笨〉，不同地方有不同的說法」、「樹上結了兩顆梅子，古文的梅」。

還有人加碼補充，「也有這個字『㒭』（ㄎㄨㄣ），是『昆』的異體字」、「槑（ㄇㄟˊ）跟秝（ㄌㄧˋ）一樣，古代就有，現在少用」。

▼槑唸做 ㄇㄟˊ。（圖／翻攝教育部異體字字典）

▲▼ 。（圖／翻攝教育部異體字字典）

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