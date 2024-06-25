日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「一直以為日本人來台旅遊，基本都是衝著食物來的。」一名女網友日前在看漫畫時，作者畫主角隊伍來台灣比賽，要吃台灣料理時，有好幾名選手覺得難吃、味道偏甜、有中藥味，令原PO驚呆，「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？」話題引發討論。

這位女網友在Dcard發文「台灣料理怎麼了嗎？」最近入坑一部連載中的棒球漫畫，結果有一段劇情令她超出戲，是主角隊伍來台灣打比賽，要吃台灣料理的場景。畫格中，作者細心地描繪了炒飯、銀絲卷、油豆腐、仙草或豆花等小吃，「感覺作者真的有考究過台灣食物。」

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沒想到在形容口感時，作者將好幾名選手都設定成無法接受台灣料理的味道，包括「果然整體口味偏甜」、「有股像中藥的味道」、「飯爆X難吃！」作者還畫出教練表示，果然有選手不能適應飲食；還有教練提醒隔天早餐就是西式，要選手加油。其中，當作者畫到有位選手覺得飯很好吃，馬上被其他人嗆舌頭壞掉。

原PO不禁驚呆，「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？一直以為日本人來台旅遊，基本都是衝著食物來的」，也疑惑還是這只是作者的個人印象，可能曾來台吃到的料理都不好吃？「總之，我好意外啊！自己也去過日本旅遊，吃過當地料理，以為兩邊食物口味差異沒到這麼大。」

貼文引發議論，「中藥的味道那個應該是在說八角，很多日本人沒辦法接受八角的味道」、「一堆辛香料日本人都不太吃，但是台菜爆多」、「不是很能接受耶！自己不喜歡就把他畫的說食物很難吃」、「身為廚師，就我周邊客人來說，日本人到台灣幾乎不會有哪位覺得X爆難吃，頂多其中一兩樣不合…」、「身為馬來西亞人，真的很認同他說的欸！除了白飯。」

還有人指出，「受日本人歡迎的，基本上都是超級安全牌，芒果冰、鹽酥雞、滷肉飯、蛋餅，味道複雜一點的就很看人了。記得日本人票選不喜歡的台灣食物有：鳳梨蝦球、蚵仔煎、鴨血、肉圓、藥膳類，還有台灣的美乃滋是甜的讓他們很衝擊」、「之前在日本待了一段時間，剛回來台灣時，有忽然覺得食物怎麼普遍都那麼油，吃起來負擔好重」、「手搖飲料方面台灣就真的沒有對手」、「吃的是那種跟團合菜吧？去東南亞吃跟團合菜也是同種心得，之前看過帶日韓團導遊說，現在都吃個人火鍋加自費升級鼎泰豐。」