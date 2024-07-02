加完班吃臭豆腐！新員工「體味太重」　他嘆：店家也不提醒

▲原PO加班後常吃臭豆腐、麵線。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼體味這麼重，店家也不提醒一下？總不能想靠客人開口吧。」一名網友發文透露，他很常去某家店吃麵線和臭豆腐，然而該店近日卻來了個體味很重的員工，讓他非常困擾，「現在那個店員一來，我再想吃都要猶豫好久！」貼文曝光後，引起討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他們公司附近有一家他很喜歡的店，每次加完班，他都會去吃麵線、臭豆腐，覺得非常療癒。然而，該店近期來了一個體味很重的員工，「之前有開窗、開門還能通風，不會這麼難受，現在店裡都開冷氣， 等於一進門就聞得到」。

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巧的是，每次還剛好是那個店員幫忙點菜，因此原PO直呼，「現在那個店員一來，我再想吃都要猶豫好久！」雖然他曾想過要和老闆說這件事，但又擔心被誤會在歧視對方，「為什麼體味這麼重，店家也不提醒一下？總不能想靠客人開口吧」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這我懂」、「這我真的懂」、「店員：加臭不加價」、「我們公司也有，走路上班的汗臭味一起帶來，辦公區同仁都要被迫接受味道洗禮」。也有網友表示，「體味不是他願意，難道叫他不要工作？沒辦法接受可以外帶」、「外帶就好」、「只能外帶了」。