「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽　冠軍得主出爐

▲立法委員陳亭妃日前公開徵求「妃熊厲害，台南第一」的LOGO設計圖檔，第一名施同學以1306按讚數榮獲冠軍，陳亭妃親自在服務處頒發獎金新台幣一萬元整給冠軍得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃日前公開徵求「妃熊厲害，台南第一」的LOGO設計圖檔，第一名施同學以1306按讚數榮獲冠軍，陳亭妃17日特地選在立法院會期結束之後，親自在服務處頒發獎金新台幣一萬元整給冠軍得主。

立法委員陳亭妃舉辦「妃熊厲害，台南第一Logo設計比賽」活動，歡迎各界設計高手以「妃熊厲害，台南第一」為主題，融合妃妃姐姐與泰迪熊之意象，進行Logo設計，比賽一共有13位參賽者投稿，後續並以貼文形式置放於「陳亭妃」Facebook社群平台之粉絲專頁進行網路投票。

如今冠軍得主出爐，第一名施同學以1306按讚數榮獲冠軍，今天陳亭妃特地選在立法院會期結束之後，親自在服務處頒發獎金新台幣一萬元整給冠軍得主，同時贈送台南當季農特產品「芒果」禮盒給所有參賽者，除了親自表達感謝也順道推廣台南農產品。

陳亭妃指出，感謝大家用實質方式參與，讓妃妃姐姐、泰迪熊跨界聯名行銷的合作盛事，有大家共同的陪伴。政治不只是政治，政治也能溫暖與療癒，全新的Logo設計，讓人感受到簡潔與力量又帶一點神祕感，期待未來陪伴妃妃姐姐與泰迪熊，出現在生活中各個角落。