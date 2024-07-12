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「怎麼有三張天牌？」3男設局控賭場詐賭　持槍搶走280萬慘了

▲台南市警五分局聯合四、六分局警方，查獲59歲陳姓男子經營天九牌職業賭場，共逮22人，起獲手槍、子彈及疑似手榴彈等物一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲天九牌示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子（24歲）得知小港區某天九牌賭場「賭很大」，於是找來林姓男子等友人設局，今年農曆大年初三凌晨，眾人假扮賭客入場後，以預藏的天牌替換賭桌上的天九牌，營造出賭場「有3張天牌」的詐賭假象，王男隨即和友人翻桌，拿出刀、槍，逼賭場蔡姓負責人交出280萬元，王男等人得手後揚長而去，警方循線逮捕王男等3人，檢方今（12）日偵結依強盜罪將3人起訴。

檢方指出，王姓男子是在今年2月間得知小港區某處民宅有間天九牌賭場，生意相當興隆，於是找來林姓友人（36歲）商量，準備「大幹一票」，兩人決定由王男佯裝成賭客，把暗藏的天牌趁機換掉賭桌上的任何一張牌，讓賭桌上出現3張天牌（天九牌一副只有2張天牌），營造賭場詐賭的情況。

兩人商量好後，又分別找來朱姓、莊姓、黃姓及綽號「阿開」的男子協助，告知他們要去賭場幫忙協助賭債糾紛，並帶著一把衝鋒槍和2把短刀。

今年2月12日農曆初三凌晨2點，林男等5人把刀槍放在身上，偽裝成賭客進入賭場後，依照計畫翻桌嗆聲賭場詐賭，隨即掏出刀槍逼負責人蔡姓男子交出300萬元，蔡男最後只籌到280萬元，林男等人拿了錢後揚長而去，原本以為開賭場的蔡男開賭場不敢報警，但蔡男吞不下這口氣，還是報警抓了王姓、林姓和朱姓男子等3人。

林男等3人落網後對案情避重就輕，還互踢皮球，但檢方根據3人的對話紀錄、附近道路監視器及證人證詞等相關事證，認定3人犯行明確，偵結依加重強盜罪起訴王男等3人。

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