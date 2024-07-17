穿軍服騙議員買地「A走200萬」　土地掮客再演1次...結果糗了

▲兩名男子謊稱國防部賣國有土地，向人詐騙金錢，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

土地掮客何基福與同夥洪郁盛，打著「國防部政治作戰局」名義，謊稱國防部要販售國有土地，先後詐騙新北市前議員歐金獅與多位民眾，得手2百萬。其中詐騙民眾部分，最高法院審理後，將何男判刑1年2月定讞，至於洪男則是一審遭判刑8月，因為未上訴已定讞。

何男曾捲入小南門國有土地開發案，當時由藝人侯佩岑代言京倫集團的高檔月子中心「英倫產後護理之家」，負責人李俊琳、胡白玫夫婦，因為投資何男仲介的小南門93坪土地，而跟胡女閨密、新加坡李姓女富商發生糾紛。雙方間分別投資4億、4億5千萬，因此鬧上法院；最後李俊琳、胡白玫夫婦分別遭判刑5年8月與5年2月定讞，鋃鐺入獄。

此外，何男與洪男2人於2020年6月間，偽造「國防部政治作戰局收文專用章」，找上新北市前議員歐金獅，謊稱可透過他們，以便宜價錢購買位在萬華區的國防部千坪土地，但要先付承購土地的內部作業費200萬元。為了取信歐金獅，2人還約歐男到國防部政治作戰局1樓大廳見面。當時由洪男事先穿著軍服，假冒為國防部軍官，躲藏在大廳別處；何男將歐金獅帶進門後，洪男再拿著假造的申請書，要求歐金獅填寫、蓋章，並收取200萬元現金，詐騙得逞。

兩個月後，何洪2人再以相同手法，謊稱可以購買國防部位於新北市鶯歌區的大筆土地，向林姓、蔡姓兩位民眾詐騙300萬元。2人也在國防部政治作戰局1樓大廳演了一齣戲後，被害人簽下申請書；但事後被害人的友人察覺有異，不願支付300萬元本票，並報警處理，檢警逮捕何洪2人，提起公訴。

詐騙歐金獅的部分，何洪2人分別遭判刑1年10月、1年5月定讞。至於2人詐騙民眾部分，一二審也分別將2人判刑1年2月、8月；洪男未上訴先行定讞，至於何男上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。