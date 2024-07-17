快訊／徐巧芯大姑夫妻涉洗錢2700萬　連同好友林于倫詐欺罪起訴

▲徐巧芯大姑劉向婕(左起)與丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押4個月後起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌幫助詐欺集團洗錢，劉女和丈夫杜秉澄、友人林于倫3人都矢口否認犯行，杜秉澄更在法庭上自爆是徐巧芯的親戚，指徐涉潛艦、內線的案，引發政壇議論，徐巧芯還因此遭告發洩密，希望檢調一併追查，徐也反告杜誹謗。台北地檢署17日依詐欺、洗錢等罪起訴劉、杜、林和吳姓助理4人。徐巧芯與本案無關，洩密和誹謗另行偵查。

劉向婕、杜秉澄在2023年初就曾因捲入詐欺案遭偵辦，當時夫妻倆就辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴，不過劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶，都被列為警示無法使用，因此找上劉女的高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。

▲共犯林于倫(左)遭收押期間曾因病戒護就醫。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警查出，林于倫和劉、杜的對話紀錄，不但內容談到轉帳金額與分潤趴數，林于倫還曾抱怨，希望帳戶被查到的話，能提供賠償金額，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳的2701萬6000元，經過層層轉匯進入東霖公司後，隨即被劉向婕等車手提領一空，檢警獲報後追查，在3月25日展開搜索行動，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫。

3人辯稱只是從事虛擬貨幣交易，不知道買家轉入的資金是非法的，但檢察官以劉女和丈夫才剛因涉詐而遭凍結帳戶，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將3人羈押禁見獲准，並經延押至7月，起訴後將由法院決定是否羈押，同案共犯、劉女的助理吳沂珊訊後原獲請回，再次傳喚後改以10萬元交保。