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大陸 大陸焦點 特派現場

陸突限手機轉帳！單日「最高500元人民幣」　民怨：房租繳不了

▲▼澳門中國銀行ATM機 。（圖／CFP）

▲大陸突限手機轉帳「單日限500元人民幣 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸銀行近年出台的「取款2萬要向派出所報備」、「線上交易額度下調」等一系列帳戶監管措施，對外說明是為了防範電信詐騙，但時常成為網友吐槽熱點。5月末，上海一蘇姓男子在沒有得到事先通知的情況下，工資卡每日轉帳限額被下調到500元人民幣（約新台幣2245元）。對此，銀行工作人員解釋，這是為了保證卡內的資金安全和反詐騙。

據《每日經濟新聞》報導，「突然發現，我轉帳額度被降低了！給我媽轉大額轉不了了……」，王姓女網友在社交媒體上的「吐槽」，引發了不少網友的共鳴。多名網友表示，最近也有被「降額」的經歷。而「交易限額被調降」的相關話題，也成為了近期的陸網熱搜話題。

有網友稱，自己用了20年的銀行卡被限額5000元（人民幣，下同）；有網友支付房租時發現帳戶非櫃面支付日累計金額上限為1000元，交房租都不夠。還有一些網友表示，限額成功遏制了他的消費衝動，有人稱，「一想到提額還要去營業廳，就不想消費了。」

據《界面新聞》報導，近日，蘇男反映，之前銀行卡每日轉帳限額被下調到500元，年度轉帳限額1萬元，支行網點客戶經理說可以在手機端申請視訊辦理提額，「但我多次嘗試都無法接通，客服一直是全忙的狀態，之後客戶經理跟我核實了一些個人資訊後，把銀行轉帳限額調整為每日10000元，每年20萬元，暫時緩解了用卡問題。但如果還需要提高限額，需要到銀行網點辦理。」

據報導，7月以來，浙江、山東、山西、河北、遼寧、貴州等地多家銀行發布公告稱，調降部分客戶的非櫃面管道交易限額。對於調整對象，各家標準有所差異，部分銀行明確為在該行開立6個月以上未發生業務的I類帳戶，還有部分銀行則表示為目前網銀限額與帳戶交易流水有明顯不符的帳戶等。

比如，7月11日，鞍山銀行發布公告稱，即日起，進一步加強帳戶管理，將結合帳戶使用情況，動態調整存量帳戶非櫃面管道轉出交易限額。該行表示，非櫃面管道轉出交易是指無需在櫃面辦理的銀行帳戶主動交易業務，包括但不限於網上銀行轉出資金、手機銀行轉出資金、第三方支付平台（網上支付）轉出資金，POS消費轉帳交易、ATM等自助設備轉帳及取現交易等。

一位從事反詐騙工作人士表示，銀行降低轉帳、ATM取現額度本意是為了防範電信詐騙等交易風險，由於各家銀行風控尺度和理解不同，容易「誤傷」普通用戶，給大家用卡帶來不便。

一位國有行分行人士表示，實際工作中確實有「一刀切」的情況存在，有些是當地公安機關監測到近期網路洗錢和詐騙高發，銀行網點為了配合屬地公安機關不得已採取的行動。

前述人士表示，「事實上，監管機構也注意到了這類消保問題，通常會通過檢查或督導的方式和銀行溝通，儘量降低給普通用戶帶來的不便。不過，我們也希望相關部門和各家銀行在調整限額時能夠有相對明確的標準，以便於一線工作人員做好客戶疏導，減少消保投訴。」

不過也有銀行人士表示，一方面，銀行風控數據模型不同，標準可能不一樣；同時，標準自身也是在動態調整的，如果標準明確公布，不法分子也會「道高一尺魔高一丈」，增加反詐工作的難度。

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