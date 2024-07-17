屏東縣府無人機親子夏令營　結合農業+海洋+魔法3大主題

▲無人機親子夏令營 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為透過多元化的教育方式，提升孩子的學習興趣與環保意識，屏東縣政府於7月27日起至8月24日推出無人機系列親子體驗夏令營，共計六個梯次。透過親自動手製作無人飛機，並搭配農業、海洋、魔法等三大主題。

勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，屏東智慧農業學校除了是縣府培育微創青年、青農及地方創生青年的場域外，也於開幕時同步設置2C級無人機考訓場，推廣無人機產業應用的重要基地，針對農用無人機產業與科技教育，積極輔導在地青年考取證照與進行青少年無人機科技啟蒙教育，本年度至今已辦理了數十場無人機相關系列活動。

這次無人機親子夏令營更是全國首創將無人機與農業、環境、保育結合的親子共學活動，希望讓孩子從小就能學習農業知識並認知環境保育的重要性。

李處長表示，這次夏令營設計參考屏東縣農業大縣的特性、豐富的海洋資源與棲息在小琉球的海龜，加上全國第1處公辦且分級設置的無人機飛行場等特色，也規劃了三大主題活動。每一主題均結合無人機科技應用，讓參加者在營隊裡除了能動手做飛行器以外，還能從中學習飛行器的結構與控制原理，進一步認識無人機在農業的應用及農作物認識、病菌與農藥的關係以及使用無人機進行環境監測和保護，提升其環保意識和實踐技能等多樣性的科學知識與環保意識。相關報名資訊可至https://forms.gle/eNbcLBR1x1HsqKu38查詢或直接致電08-7957228#25洽詢。