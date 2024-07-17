被爆黑歷史！縱容校長霸凌老師害輕生　新竹市教育處長說話了

▲新竹市新任教育處長林立生至公布人事以來爭議不斷，今日林立生也親自做出回應。（圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市新任教育處長林立生人事案公布後外界質疑聲不斷，有周刊挖出2022年林立生擔任嘉義市教育處長一職時，對於代理老師遭校長霸凌輕生一案未妥善調查，甚至輕輕放下讓「校長請辭、視同負責」就草草結案，導致遭霸凌的老師選擇輕生。對於外界的質疑聲浪，林立生今天（17日）也做出回應。

新竹市教育處長一職波折不斷，高虹安上任1年多來，已2名處長請辭，包含前年底上任的童鳳嬌，去年8月因個人生涯規畫離開竹市府，歸建新竹縣政府；而去年9月才接任的陳木金，更是只待了8個月，也因健康因素請辭。

▲2022年林立生擔任嘉義市嘉北國小教育處長一職時，對於代理老師遭校長霸凌輕生一案處理引起爭議。

結果，市府上月底宣布新任教育處長由林立生，結果林又爆出任職嘉義市教育處長時，有國小代理老師遭校長霸凌輕生，但當時擔任教育處處長的林立生卻未妥善調查，也沒究責，還將調查報告讓涉案的校長先看過、修改，最後以「校長請辭、視同負責」草草結案，監察院事後糾正教育處及學校。不僅校長全身而退，林立生也華麗轉身，投入新竹市政府接任新職。

2022年就有周刊曾以「死了一個代理老師之後」為題深入報導，當時還有家屬提供錄音檔，證明林情緒控管不佳、對家屬咆哮。家屬不滿，林立生在人前態度誠懇，會中3度哽咽落淚，還以「學校團隊快要崩盤」情緒勒索家屬，相信他、把資料交給他，保證一定會進行公正的調查。沒想到家屬事後詢問調查報告時，林立生態度大變，竟反質問家屬：「你要求討公道，你期待教育處給你什麼樣的公道？校長已經得到最嚴厲的處分，她已經離開學校了耶！」家屬憤怒，明明校長是自己請辭接受調查，根本非受到處分，質疑市府及林立生包庇。

而林立生新職公布後，他在嘉義霸凌案中的處理方式再度被質疑，對於外界的指控，林立生回應表示，教育行政在實踐教育目的的歷程經緯萬端，個人尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明，也希望自己及所有教育夥伴能繼續努力，為新竹教育累積更多的正能量。

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