郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳：哪輪得到你

▲郭品超一番言論引發台網友抨擊。（圖／翻攝自小紅書）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人郭品超近年將演藝重心轉往中國大陸，近日他在2023年參加陸綜的片段也被翻出，其中一句「回中國台灣的家，靈魂不見得會回家」的言論，引起許多台灣網友的不滿，台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕也直言，「我從不反對演員去中國市場發展，但每次看到自稱『中國台灣』的戲子，心裡就很不舒服！」

汪怡昕今在臉書表示，「沒有要獵巫，我也從不反對演員去中國市場發展；但每次看到自稱『中國台灣』的戲子，心裡就很不舒服！」

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他直言，完全能理解老一輩外省人的鄉愁和故土情懷，在台灣出生長大的年輕一輩，要承繼爺爺輩的情懷他亦能理解，但沒叫你要糟蹋養你的台灣，「人要在中國賺錢、要表態我能理解；但我希望你能直說我要錢，然後靜靜地舔就好，至多發些雲裡霧裡的狗屁文章安撫觀眾。而不是拿鄉愁出來瞎雞巴整，急著朝養大你的地方潑糞。」

▲汪怡昕對此發表看法。（圖／翻攝自臉書／Issac Wang）

最後，汪怡昕更反問道，「『台灣』兩字是你這個三、四線咖還能立足中國市場的主因，別忘了...如果真的是『中國台灣』，那中國市場哪裡還輪得到你這個戲子呢？」

去年，郭品超參加山東衛視節目《行進中國黃河篇》，藉由節目牽線成功尋親，他透露自己雖生在台灣，但爸爸是來自山東泰安，他更感慨，「他們是我的家人，我覺得血濃於水這件事情是真的，我回到中國台灣的時候，那是身體的家，不見得靈魂會回家」。