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綠營控「縱放狼師」錯失停職時機　教育局澄清：新舊法條釀空窗期

▲▼民進黨「 北市消極處理狼師 市長萬安家長不安 」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨今召開記者會痛批北市府行政怠惰，放任狼師在幼兒園犯案長達1年。（圖／記者杜冠霖攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市私立幼兒園性侵案延燒，民進黨今召開記者會痛批北市府行政怠惰，錯失停職與開罰時機，才會放任狼師犯案長達1年，讓更多女童受害。北市教育局今再度澄清，民代所指的兩起案件是不同個案，因第一案發生時《教保服務人員條例》修正案未施行，加上行政和司法調查均查無證據，才沒有將行為人停職。

北市教育局今發布新聞稿還原時序說明，第一案於2022年7月接獲幼兒園校安通報，當時只有1件個案通報，並未接獲家長陳情或驗傷單資料，經調閱6至7月監視器並啟動行政調查，查無實據，而舊的《教保服務人員條例》並無規範教保員在調查期間應暫時停職。此案去年台北地檢署也因證據不足，不起訴結案。

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北市教育局指出，第二案是在2023年7月陸續接獲多件個案通報，案件經調閱監視器畫面，查證屬實，已重罰行為人和負責人總計133萬元罰鍰，且均終身不得在教保服務機構任教，目前司法尚在偵查中。

北市教育局說明，兩起案件法規適用不同，因行為人身分為「教保員」適用《教保服務人員條例》，2022年7月第一案適用舊法，依舊法規定，教保員必須有「行為違反相關法令，損害兒童權益情節重大，經有關機關查證屬實」才可解聘或解雇。至於2020年7月教育部的函文，教保員涉性平或兒少事件，可經性平委員決議暫時停職，當時因行政調查證據不足，未能提送委員會決議。

2023年7月第二次接獲檢舉，行為人雖已遭檢警羈押並不在園內，但2023年3月1日《教保服務人員條例》新法上路，第17條已訂有「調查期間，教保服務機構應予以暫時停聘、停職或停止契約執行」規定，即要求幼兒園將行為人解聘。後續逐一訪談家長，並依法重懲行為人及負責人。此外，也針對幼兒園隱匿第一案後來進入司法調查程序，園方未依規定停聘行為人，裁處幼兒園負責人最重30萬元罰鍰。

教育局表示，對幼兒園發生這樣的憾事，也十分痛心，若有查明相關證據，決不會縱容行為人持續任教，同時也呼籲中央應就幼兒園教保相關人員如涉有刑事案件，行政機關與司法機關間，應建置連繫平台，強化橫向連結，以減少空窗期。

針對外界批評，教育局只靠監視器調查，市長蔣萬安已要求教育局，全面盤點相關案件時序、流程、法令及困境進行檢討，除調閱監視器畫面的行政調查外，應再進行幼兒、家長、幼兒園教師的全面訪談。
 

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