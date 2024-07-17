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社會 社會焦點 保障人權

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

▲▼幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

▲幼兒園監視器畫面拍下毛畯珅身影。（圖／議員許淑華提供）

記者柯沛辰／綜合報導

北市幼兒園惡狼毛畯珅2022年性侵多名女童，但「兒少法」規定不得揭露被害人學校、身分等資訊，媒體無法多做報導，讓各界疾呼修法。對此，衛福部回應，幼兒園不屬於學校，不能報導性侵案是「誤解」。此話一出，讓一票媒體人傻眼，明明揭露類似事件的《鏡週刊》曾遭到裁罰，其他電視台也被罰到怕，要不是現在監察院公布，誰敢揭露狼師姓名？

兒少法第69條規定，媒體不得報導或記載受害的兒少當事人姓名或「其他足以識別身分之資訊」。由於性侵加害人經常是受害者的熟人，或處在同一環境，若揭露學校、加害人背景等資訊，不僅可能讓受害者跟著曝光，也將涉及上述禁止的「其他足以識別身分之資訊」。

不過，衛福部保護司司長張秀鴛16日回應，沒有不得報導加害人的規定，而是在報導兒虐、性侵等案件時，要注意不得揭露被害人身分資訊，如姓名、影像、聲音。至於法條規定不得揭露學校、班級的部分，因為幼兒園不屬於學校，所以並沒有不能報導幼兒園名稱。

對此，主持人謝曜州在臉書轉貼報導，稱《鏡週刊》2021年曾報導另一起「北市某兒福機構爆虐童性騷」，揭露某育幼院阿姨涉嫌虐童、要求少年陪睡、拍男童裸照。怎料出刊隔月，隨即遭北市社會局裁罰3萬元，原因正是兒少法規定「不得報導或記載足以識別身分之資訊」。

《鏡週刊》在該篇報導指出，媒體在實務上就是受限於兒少法，無法揭露更多細節，讓加害人躲在惡法下，也讓社會大眾無從防範。儘管這次案件衛福部稱「純屬誤會」，強調可揭露幼兒園名稱及加害人資訊，但可能有變相讓受害人身分曝光的疑慮，形同二次傷害。

▼謝曜州轉貼鏡週刊遭裁罰報導。（圖／翻攝自臉書）

▲▼衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了。（圖／翻攝自臉書）

針對衛福部的「誤會說」，主播蕭彤雯不以為然，留言表示「NCC抓得可嚴了好嗎？」主播古彩彥也在貼文下方留言質疑，「電視台就是罰到怕，才被迫幫色狼打馬賽克，連哪間幼兒園都不能講，每次開會和播報都很無奈，怎樣才算保護被害人？在保護被害人的同時，卻先保護到嫌犯。」

此外，名嘴周玉蔻也在臉書批評，「台灣的法律真的好不公道，性侵加害者和家暴犯打妻兒的都被保護，他們的真實姓名、背景，媒體新聞都不得報導！什麼跟什麼啊？該修法了吧！」

如今隨著監察院率先公布狼師毛畯珅姓名、衛福部稱可報導加害人資訊，主持人王乃伃不吐不快，在Threads直呼「那我還不講爆，噁男值得社死一百次」，並在文內反覆痛斥毛畯珅是「性侵女童噁男」，引發關注。

▼針對衛福部說法，媒體人們都認為實務上有明顯出入。（圖／翻攝自臉書）

▲▼衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了。（圖／翻攝自臉書）

▼周玉蔻認為應該修法。（圖／翻攝自臉書）

▲▼衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了。（圖／翻攝自臉書）

北市私立培諾米達信義幼兒園2022年7月爆出狼師性侵女童，教育局第一時間調閱監視器，未發現相關證據，檢方調查後也處分不起訴。期間，狼師毛畯珅仍持續任教並犯案，還有家長投訴孩子遭猥褻，結果幼兒園隱匿未通報教育局，直到2023年7月有2名家長選擇直接報案，檢警才以性侵害案件將人羈押。

教育局成立調查小組後，清查發現有24名家長通報，且隨著檢警深入調查，赫然發現毛畯珅性侵超過20名女童，還拍攝超過600部犯案影片。許多家長不解，為何2022年起長達一年的調查期間，仍讓毛畯珅持續任教、犯罪，直到2023年10月1日教育局才廢止該幼兒園的設立許可。

由於該案涉及兒少法，媒體無法多做報導或揭露地點，導致期間仍有許多不知情家長陸續將孩子送到事發幼兒園，造成又有6名女童受害。對此，監察院稍早公布涉事幼兒園為台北市私立培諾米達信義幼兒園、該位幼保員則是負責人暨園長之子毛畯珅，後續將調查台北市政府教育局、台北地檢署於2022年案件爆發後，究竟有無善盡調查職責。

▼忍到監察院率先公布，主持人王乃伃不吐不快，發文痛斥毛畯珅。（圖／翻攝自臉書）

▲▼衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了。（圖／翻攝自臉書）

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