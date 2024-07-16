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13年不動如山終於調整了　公糧收購價每公斤漲至31元　

▲稻穀,米,公糧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法院三讀通過，政府公糧收購價格每公斤調漲5元，由現行每公斤26元提高到31元，落實照顧農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內外物價、人力成本連年上揚，耕作成本提高，公糧收購價格卻不動如山，已十餘年未曾再調整。今年隨著張嘉郡、許宇甄、丁學忠進入立法院後積極奔走之下，今（16）日獲得立法院三讀通過，政府公糧收購價格每公斤調漲5元，由現行每公斤26元提高到31元，落實照顧農民。

縣長張麗善指出，水稻為台灣地區栽培最廣的糧食作物，雲林縣每年稻作面積占全國稻作面積約17%，農民所收成的稻穀都繳交公糧，但公糧價格已經13年未調漲。近年物資波動激烈、人工費用年年調升，2011年時基本工資 17,880元/月，到2024年已調高至27,470元/月，調幅高達53.63%。

▲立法院三讀通過，政府公糧收購價格每公斤調漲5元，由現行每公斤26元提高到31元，落實照顧農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善表示，縣府多年來一直建議農業部提高公糧收購價格。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

反觀這10多年來農業生產資材、人工費用不斷高升，稻農生產成本劇增，公糧收購價格卻無調漲，身為農業大縣的縣長，一定要為農民來爭取，也請中央政府不要再自我感覺良好，須承認對農業及農民照顧尚有不足之處，必須盡速來改正。

張麗善表示，縣府多年來一直建議農業部提高公糧收購價格，2023年3月14日聯合雲林各鄉鎮市農會總幹事召開記者會呼籲及於2024年1月邀請立法委員候選人連署建議提高公糧收購價格每公斤12元，立法院本會期國民黨團提出提高收購價8元之方案、民眾黨團提出提高收購價5元方案，經過各方面的權衡及協商之下，最終立院決議提高公糧收購價格5元。

立法委員張嘉郡指出，農業部可以鼓勵農民轉契作，做品牌、推行銷，但不要忘了基層還有3成的老農是靠繳交公糧為生，她要替這些基層農民發聲，這也是立法院會議以決議方式要求農業部以調整公糧收購價格的具體行動，來照顧這些基層農民。

▲立法院三讀通過，政府公糧收購價格每公斤調漲5元，由現行每公斤26元提高到31元，落實照顧農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張嘉郡強調，公糧收購價格提高5元，這是政府對基層農民最基本的照顧與尊重，請農業部遵守立院的決議，讓基層農民能夠有尊嚴的得到溫飽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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