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華為低價轉讓問界商標　余承東：因國家法規要求

▲華為華為消費事業群CEO余承東。（圖／記者洪聖壹攝）

▲余承東。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

中國車企賽力斯7月初公告，擬收購華為持有的全球所有類別「問界」及其他相關商標權及申請權、相關外觀專利設計，收購價款合計約人民幣25億元（下同，約新台幣112億元）。7月15日，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東回應，該品牌至少值上百億元人民幣（下同），但收購是因國家法規要求。

據《每日經濟新聞》報導，余承東在一場「與輝同行」的直播中，回應「問界」等商標轉讓的原因。

他表示，「問界這個品牌現在以很低的價格就給了賽力斯，（這是）因為國家法規要求，品牌商和生產商必須合一，這個品牌必須由生產廠商擁有，所以我們把四個『界』都轉給了車廠。」

余承東還表示，華為對問界投入很大，這一品牌至少值上百億元以上，「而且連AITO這個名字已經都轉過去了，以AI開頭的4個字母品牌在全球註冊是很難的，是個非常好的名字。」

7月2日，賽力斯公告，公司控股子公司賽力斯汽車有限公司擬收購華為技術有限公司及其關聯方持有的已註冊或申請中的919項問界等系列文字和圖形商標，以及44項相關外觀設計專利，收購價款合計25億元。

對此，華為表示，「華為將問界等系列商標轉讓給賽力斯，同時華為將繼續支持賽力斯造好問界、賣好問界。華為一貫堅持不造車，而是利用領先的智能網聯汽車技術，持續幫助車企造好車、賣好車。華為將繼續與車企為用戶打造卓越的智能汽車產品，提供極致的智慧出行體驗。」

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