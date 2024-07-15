史上最大收購案！Alphabet傳將斥資7500億　併資安公司Wiz

▲Alphabet正積極洽談收購網路安全新創公司Wiz，外傳交易主要以現金進行，可能很快就會達成。（圖／路透）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

知情人士今天表示，Google（谷歌）母公司Alphabet正積極洽談收購網路安全新創公司Wiz，金額約達230億美元（新台幣7500億元），這將是這家科技巨頭有史以來最大一筆收購案。

路透社報導，這名不願透露姓名的消息人士還說，交易主要以現金進行，可能很快就會達成。

成立於以色列、目前總部位於紐約的Wiz，是全球發展最快的軟體新創公司之一，提供雲端為基礎的網路安全解決方案，以及由人工智慧（AI）支援的即時威脅檢測和回應。

如果Alphabet繼續推動這筆交易，就將是在美國總統拜登政府對科技業加強監管的情況下，大型科技公司嘗試進行大型交易的罕見案例。近年來，美國監管機構愈來愈厭惡大型科技公司透過收購擴大規模。

根據Wiz官網，2023年Wiz營收約3.5億美元，與美國「財星雜誌」（Fortune）百大企業中的40%合作。最近，Wiz在一輪私人融資中籌集10億美元，公司估值達120億美元。

Alphabet和Wiz尚未回覆記者詢問。

Wiz與微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等多家雲端供應商合作，客戶包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和DocuSign等公司。Wiz在美國、歐洲、亞洲和以色列擁有900名員工，先前曾表示計劃2024年在全球增加400名員工。