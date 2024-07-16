嘉縣「暖心暖胃愛心待用餐計畫」　40間友善店家造福1400家戶

▲ 嘉義在地企業響應愛心待用餐。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為感謝愛心待用餐捐贈單位的善心義舉，提供弱勢家庭免費用餐服務，在梅山鄉友善店家嘉家簡速餐舉辦「暖心暖胃愛心待用餐捐贈儀式」，縣長翁章梁等人為弱勢朋友加菜，並致贈感謝狀給捐助單位。

社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會自111年7月起，在義竹鄉、梅山鄉、水上鄉3鄉鎮試辦「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢朋友更多元的用餐服務，越來越多團體響應捐款，範圍持續擴大至朴子市、竹崎鄉、新港鄉、溪口鄉，今年再納入鹿草鄉，友善店家已有40間，受益家戶累計達1,400戶次以上。

社會局表示，包括嘉義市城隍廟慈善會、嘉義縣慈覺行善會、合騏工業股份有限公司、后政企業有限公司持續支持外，今年嘉邑玉皇宮、新港奉天宮、朴子配天宮、嘉義縣大鵬慈和會、大瓏企業股份有限公司、旺友股份有限公司、松川精密股份有限公司、勤誠興業股份有限公司也加入公益行列。

嘉義縣物資銀行推行愛心待用餐服務，盼補足弱勢家戶熟食類愛心資源的需求，不再只有提供乾糧、罐頭或生鮮類等，符合物資銀行資格申請者，經訪視評估後發放待用餐券，依家戶實際共居人口數提供，每人每月核發8張，面額價值70元。

慈協理事長呂文正說，物資銀行發現部分經濟弱勢者，不只有乾糧類及民生用品物資需求，還可能因種種限制導致無法料理三餐，又迫於經濟壓力為求溫飽，長期選擇營養不均衡的餐食，「愛心待用餐」媒合不同類型店家，增加了營養美味的餐食選擇。

社會局長張翠瑤表示，愛心待用餐計畫除了當地公所、社會福利服務中心、慈善社福團體可提出資源申請外，另在地友善店家，也能主動發掘不諳社福資源的在地弱勢家戶，協助通報慈善團體聯合協會，讓愛不漏接。

翁章梁感謝在地企業、宮廟、團體就近照顧在地弱勢民眾，以企業之力推動善的循環，自助餐的營養、菜色都比較多，口味也更好，讓難以取得資源的弱勢不再隨便吃，享受熱呼呼的餐食服務，身體能更健康，是縣府最大的期待。