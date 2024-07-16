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花蓮好物展落幕！3天營業額衝破500萬　7 ／26再衝1波

▲花蓮好物展聚集花蓮在地商圈業者、街區伴手禮業者、東大門夜市星級名攤與花蓮在地小農，共80攤業者一起共襄盛舉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮好物展聚集花蓮在地商圈業者、街區伴手禮業者、東大門夜市星級名攤與花蓮在地小農，共80攤業者一起共襄盛舉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與經濟部商業發展署於7月12日至7月14日台北車站辦理「2024 花蓮好物展 品味花蓮有GO精彩」展售會，受到民眾熱情相挺支持圓滿落幕。現場以「商圈魅力」、「洄瀾好禮」、「夜市美饌」、「農產精選」四大主題聚集花蓮在地商圈業者、街區伴手禮業者、東大門夜市星級名攤與花蓮在地小農，共80攤業者一起共襄盛舉。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，縣府為解決人進不去花蓮的困境，在縣長徐榛蔚的指示下，於0403地震後第一時間就積極自辦多場外地展售會，讓業者的商品能夠走出花蓮，而為協助更多業者能夠一起參與，日前與經濟部商業發展署爭取協助洽辦大型展售會，這次活動相當成功，參與業者攤商都非常開心和感謝，第一天和第二天整體營業額分別超過160萬元、180萬元，總共3天的展售活動預期可以超過500萬元，非常感謝經濟部商發署的大力協助讓「2024 花蓮好物展」衝出好成績。

▲花蓮好物展聚集花蓮在地商圈業者、街區伴手禮業者、東大門夜市星級名攤與花蓮在地小農，共80攤業者一起共襄盛舉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼活動現場人潮不斷，3天會期衝出500萬商機。

花蓮市形象商圈理事長表示，感謝縣府協助商圈業者積極尋找震後振興經濟的各種出路讓業者能夠在這段期間降低營業損失，同時也謝謝經濟部商發署籌辦「2024 花蓮好物展」，讓花蓮各種好物走出花蓮，向人來人往的台北車站旅客介紹花蓮，同時歡迎旅客到花蓮，旅遊花蓮。

東大門福町夜市主委曾黃家明也表示，受到地震影響之後，縣府持續與經濟部爭取投入夜市「好市加倍券」以及於8月要推出的「振興夜市券」外，給予夜市攤商機會到外面展售，除了夜市攤商準備的貨都受到大眾喜愛被一掃而空，也讓我們花蓮東大門夜市這個品牌能持續被看見，真的非常感謝，歡迎民眾趁暑假來花蓮東大門夜市，現場有更多很有特色的攤位都值得大家一再品嘗！

▲花蓮好物展聚集花蓮在地商圈業者、街區伴手禮業者、東大門夜市星級名攤與花蓮在地小農，共80攤業者一起共襄盛舉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外參與本次花蓮好物展的小農也說到，很感謝縣府協助辦理本次展售活動，台北是個國際城市，我們花蓮優質的農特產品不僅能讓國人看到，也讓各國旅客看見花蓮的有機農業、友善農業的永續發展。

活動現場人潮不斷，知名藝人潘若迪與馬力歐也意外現身，到場逛攤位為活動及花蓮加油，更有韓國舞團主動上台表演為花蓮應援。

接下來，花蓮縣政府也將於7月26至7月28日一連三天，再次回到台北捷運西門站舉辦展售會，意猶未盡的朋友以及大台北地區的朋友，歡迎大家兩個星期後一起前往捷運西門站再次以行動支持花蓮，一起挺花蓮。
 

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