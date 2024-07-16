針戳大腿！狠父虐殺3歲繼女「餵毒埋屍樹下」　更三審判17年10月

▲4歲女童遭繼父施暴，還被餵毒致死，高院更三審宣判，主嫌陳男改判17年10月，可上訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

南投男子陳威嘉長期虐待同居女友的3歲女兒，只因女童尿床、哭鬧，竟然連續3次餵食女童FM2毒品致死，之後還將女童埋屍樹下想要毀跡滅證。台中高分院今天更三審宣判，改判陳威嘉成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑17年10月，全案還可上訴。

判決書中指出，陳威嘉與彭姓女友交往後，陳經常與女童單獨相處，但陳在2010年經，竟有長達5個月的時間對女童施暴，包括毆打甲童，造成他頭部骨折、顱內出血，以及臉部和前胸多處擦傷和撕裂傷，女童還因此住院近2週才出院。

此外，陳男還用竹筷、針戳刺女童的大腿，持木板及鐵尺、鞋拔毆打女童，甚至不顧女童眼睛受傷，用膠帶纏繞女童的頭部和眼睛數圈，還要求女童以俗稱「趴拱橋」的方式罰站。

判決書中提到，陳男因為不滿女童吵鬧和尿床，竟然3次餵食FM2毒品，傷痕累累的女童因體內累積的FM2濃度過高，109年6月7日下午呼吸功能受損而窒息死亡，沒想到陳男擔心東窗事發，竟將女童屍體帶到南投縣名間鄉一處樹下毀屍滅跡。

檢方偵辦後，依成年人故意對兒童犯殺人等罪嫌將陳男起訴，一審陳威嘉遭判無期徒刑，褫奪公權終身，全案上訴二審，高等法院台中分院審理後，依過失致死、遺棄屍體、對未成年施用毒品等罪，改判15年5月，今天更三審被判處17年10月徒刑。

案經最高法院發回更審，台中高分院更一審宣判，陳男改判17年6月；更二審依妨害未滿18歲之人身心健全及發育因而致人於死罪，改判16年6月；今日高院撤銷原判決，改判陳威嘉犯有傷害致人於死罪，有期徒刑17年10月，可上訴。