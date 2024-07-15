藏毒零錢包內容物曝光！捷運司機涉毒駕　警驗尿+毛髮追真相

▲捷運南勢角站司機員的藏毒零錢包內容物曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



北市捷運新蘆線南勢角站司機員休息室內長沙發上4日被人發現一零錢包，裡頭有搖頭丸2顆、大麻葉碎屑和玻璃球吸食器一顆，經捷運公司通報捷警隊人員到場採驗，發現確呈毒品陽性反應，警方過濾監視器及比對休息室門禁磁卡權限，初步鎖定當天有上班駕車，並且自稱撿拾到毒品零錢包的賴姓司機（47歲）涉案，捷運公司表示已經對賴員行政驗尿並無毒品反應，但警方從跡證研判毒品屬於賴男所有，中午將他帶往中正一分局採集尿液、毛髮進行複驗比對，釐清賴姓司機員是否涉嫌吸毒駕車。



捷運警察隊介入調查後，發現聲稱拾獲毒品零錢包的司機員賴男說法和實情頗有出入，賴男向捷運公司反映，他結束駕駛勤務後巡邏車廂，才撿拾到這個零錢包，之後把零錢包帶入到捷運南勢角站的司機員休息室，遺留在休息室內並未上報，然後遭其他站務人員發現。





▲北捷司機休息室驚見毒品零錢包，北捷公司15日上午10時召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝）



但警方調閱相關監視器發現，賴男當天走入司機休息室時「褲子口袋鼓一大包」明顯有裝東西，時序上到站務人員在休息室長沙發發現毒品零錢包時，並無其他人員進入；更重要的是，經採驗毒品包裝和玻璃球吸食器上面指紋送驗比對後，發現與賴姓司機員指紋吻合，賴員持有毒品涉嫌重大，捷運警察隊今天上午傳喚他到案說明。

據傳賴姓司機員到案後否認毒品零錢包是他所有，對於警方出示監視器及相關跡證詢問，賴姓司機員否認，表示自己沒有這些東西，毒品零錢包是撿來的，也從未吸食毒品。



警方為求調查慎重，今天中午將他帶到鄰近中正一警分局、進行採集毛髮和尿液採樣送驗，警方解釋，毒品在血液、尿液中的代謝較快，有可能檢驗低於標準值或者無法驗出，但毛髮的毒品成分殘留期較長，警方採用兩種採樣比對方式，藉此釐清賴姓司機員是否涉嫌吸食毒品駕車。



據了解，若警方重新驗尿、驗毛髮證實捷運司機員有吸毒後駕車情事，賴姓司機員除觸犯〈毒品危害防制條例〉之外，恐將觸犯《刑法》公共危險罪嫌，警方表示將待毒品採驗出爐後決定是否追訴相關罪名。

►快訊／王柏傑酒駕內湖撞遊覽車 遭逮捕移送畫面曝光

►獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅 真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

►神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬 10年無業爽買農舍別墅

