南投藝品商暗藏軍火庫！刑事局特警攻堅200坪豪宅　揪超強火力

圖、文／鏡週刊

刑事局「中部打擊犯罪中心」查出南投縣水里鄉一名林姓藝品商，涉嫌持有槍彈，且火力強大，疑似企圖從事不法行為，日前出動大批特警，針對林嫌在山區佔地兩百多坪的別墅豪宅展開攻堅、搜索，當場查扣一把罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發，偵訊時林嫌將槍彈來源諉稱係死去友人寄放，警方壓根不信，正擴大追查槍彈來源。

刑事局「中部打擊犯罪中心」數月前接獲情資，指南投縣水里鄉一名林姓藝品商（53歲）表面是正經生意人，其實擁槍自重，交往複雜；經過監聽、蒐證，「中打」第一隊報請南投地檢署檢察官張姿倩指揮偵辦，並會同雲林縣刑大、南投縣警局集集分局、台北市信義分局等單位共同偵辦。專案小組在展開拘提、搜索前勘查地形，發現嫌犯可能將槍彈藏匿在水里山區佔地兩百多坪的豪宅別墅裡，圍捕不易。

為了避免林嫌仗著火力與警方槍戰，專案小組決定出動特警，破門攻堅，以迅雷不及掩耳的態勢先壓制嫌犯，再進行搜索，果然，將林姓商人逮捕到案後，順利查扣一把罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發。

▲中打幹員查扣一把罕見的土耳其製散彈槍。（警方提供）

偵訊時，林嫌供稱，他所藏匿的槍彈，係一名死去友人多年前所寄放，他並未用來犯案，但這套老哏警方壓根不信，此外，因為除了兩把扣按槍枝可使用的子彈，警方還搜出點45、點38子彈，卻沒有可供發射的槍械，因此懷疑他暗中藏匿槍械或已經出借。

由於林嫌交往複雜，與南投多名黑道人士過從甚密，不排除他擁槍涉及其他不法行為，日前已經將槍彈送刑事局比對彈道，調查扣案槍枝是否曾被用來犯案。

全案訊後依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管理條例》移送南投地檢署偵辦，檢方訊後以五萬元讓林嫌交保，同時專案小組持續追查槍彈來源。中打大隊長巫建德指出，警方查緝黑槍，一定秉持「向上溯源、向下刨根」之原則徹查到底，同時呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於出面向警方報案，共同打擊犯罪，淨化社會治安。



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