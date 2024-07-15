監視拍到北捷司機員「口袋一大包」　吸食器也採到他指紋將強制複驗



▲北捷司機休息室驚見毒品零錢包，北捷公司15日上午10時召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝）



記者張君豪／台北報導

7月4日北市捷運南勢角站司機員休息室內發現一零錢包，裡面有疑似毒品大麻、搖頭丸及玻璃球吸食器，經捷運公司知悉上情後通報北市捷運警察隊到場處理，警方釐清該司機員休息室的門禁卡權限、確認只有司機員磁卡有進入權限，經比對當天上班司機員班表縮小範圍，鎖定發現該零錢包的司機員，就是聲稱撿到的司機員，捷運警察隊15日傳喚該名司機員到案說明。

據了解，捷運警察隊獲報後展開調查，由於北市捷運新蘆線的列車司機員眾多，雖然涉案司機員辯稱他是在駕駛勤務結束後巡邏車廂過程發現，但警方調閱司機員休息室外的監視器畫面，釐清該名司機員自己先把含有毒品的零錢包放在自己口袋；監視器畫面「他褲子口袋鼓一大包」，加上他進入司機員休息室後，逕行把毒品包放到司機休息的長沙發，到毒品後來被南勢角站務人員發現前，並無任何人接觸該毒品零錢包。



對此該名司機員喊冤，表示自己是發現後放置在休息室內，北市捷運公司對此表示：拾獲毒品零錢包的司機員因個人作業疏失將其置於休息室。事發後公司向當事人進行行政調查，採集尿液送檢，經榮總回復尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，該名發現毒品的司機員排除涉案。

北市警為求慎重，還把零錢包內所有毒品、吸食器等查扣證物送往北市警局鑑識中心採驗指紋、順利在玻璃球吸食器和塑料包裝上採到關鍵指紋，經比對確定是聲稱巡車拾獲毒品包的列車駕駛指紋，捷運警察隊刑事組將依涉犯《毒品危害防制條例》，15日10時約談這名司機員到案說明。

儘管北捷副總經理楊秦恒今親上火線回應，表示目前掌握情況，該零錢包為司機員在車內巡檢時拾獲，當事人尿檢結果為陰性，初步排除毒駕，但警方今天在傳喚該司機員後，仍將再次依法強制採尿複驗，以釐清司機員是否涉及吸毒駕車、涉犯公共危險等罪嫌。

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