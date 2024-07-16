范斯遭疑政治變色龍！曾罵川普白癡「絕不挺川」：他是美國希特勒

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普出席全代會，正式獲共和黨提名為總統候選人，自從他13日在賓州造勢時遭到槍擊倖存後，聲勢變得更旺，而他也打鐵趁熱宣布副手人選，為年僅39歲的共和黨參議員范斯。不過，范斯先前曾表態「絕不支持川普」，更公開罵川普為「白癡」，如今其巨大轉變被各界質疑是政治變色龍。

▲川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯出線。（圖／路透）

根據《路透社》，39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（共和黨，James David Vance）是經川普宣布搭檔的副總統人選，然而過去以反對川普聞名的他卻曾於2016年大選前夕嚴厲批評川普，自稱「從不支持川普」（never Trumper）的他在公開場合上辱罵川普為「白癡」（idiot），認為川普「應受譴責」（reprehensible），甚至私下將川普比喻為「美國希特勒」。

如今，范斯脫胎換骨成為川普核心圈內非比尋常的人物，是忠貞不二的護川派，其巨大轉變讓民主黨人、甚至是部分共和黨人士提出質疑，認為范斯是否受到機會主義的驅動，淪為「政治變色龍」。

川普的幕僚透露，其實范斯的政治理念和川普不謀而合，將孤立主義和經濟民粹主義結合在一起，不過這也間接導致兩人與共和黨內部的保守派產生矛盾。

懷俄明州共和黨參議員貝拉索（John Barrasso）曾被范斯稱為導師，他接受《路透社》採訪時透露，范斯之所以如今改變了對於川普的看法，是因為他看見了「川普作為總統時為國家帶來的成功」，尤其范斯曾經公開反對美國在俄烏戰爭中援助烏克蘭，這與保守川派志同道合。

報導分析，范斯曾經於2016年在臉書上私訊某位同事，稱川普是像尼克森一樣憤世嫉俗的混蛋，認為川普是「美國版希特勒」，然而當范斯2022年競選聯邦參議員時，卻開始對川普表現出忠誠，包括淡化川普支持者2021年1月5日對國會大廈的襲擊，因此贏得川普的支持，最終在競爭激烈的初選名列前茅。

幾位知情人士透露，在與川普建立關係之前，范斯曾與川普的長子小唐納•川普建立密切的關係；2022年俄亥俄州參議員初選期間，范斯表態反對美國援助烏克蘭，儘管與其他共和黨人的意見分歧，卻拉近了與川普之間的距離，2023年1月更表態決定支持川普。