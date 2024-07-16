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可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖　大票苦主炸鍋

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

▲女員工「吐口水抓寒天」做飲料。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆出食安問題，一名女店員14日不滿客人在打烊前下單買飲料，竟吐口水在手上，接著徒手攪弄寒天（水玉）。消息曝光後，總公司火速與分店解約提告；而該店店員的黑歷史也全被翻出，包括服務態度超差、經常弄錯品項，甚至有客人怒轟，「是喝過最難喝的可不可。」

在女店員「吐口水、手攪寒天」的影片曝光後，可不可總公司昨（15）日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。

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▲可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖。（圖／翻攝自Google評論）

▲該分店負評滿天飛。（圖／翻攝自Google評論，下同）

翻開該分店Google評論，早有大票客人留下負評，像是點名女店員態度差到爆、外送飲料封口沒封好、品項弄錯等，「櫃檯態度服務有夠差，不會再來消費，點個餐一直在嘆氣，不知道哪裡得罪他了？」「我是有欠店員什麼嗎？飲料用甩的，明明沒客人，講話這麼快還不清不楚，是在含滷蛋嗎」、「金髮馬尾口氣是在差什麼，我下次也不會跟妳客氣的」、「非常糟糕！沒茶不會先說，等了10幾分鐘才說在煮茶，還要再等，實在有夠白目」、「打電話外帶結果有一半品項是錯的，粉紅色頭髮店員還要推卸責任，說她有確認過，旁邊店員問她有沒有放吸管，她也說有，結果還是少4支，到底在幹嘛」、「態度差到爆的金髮馬尾店員，飲料裝7分滿，這還是有加冰塊的情況下，如果趕下班，就不要接單，都接單了還要做不做的」、「來消費的人請三思」。

▲可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖。（圖／翻攝自Google評論）

▲可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖。（圖／翻攝自Google評論）

回顧這起事件，當時可不可新竹關埔分店接到新訂單，但兩名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，並由另一名同事拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到OOO（姓名）美女手抓飲料」。

據傳，加盟主向女員工提告，要她賠償損失及顧客精神賠償，金額是450萬元。而疑似女店員本人也在Threads發文道歉。

▲可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖。（圖／翻攝自Google評論）

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