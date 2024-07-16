可不可女店員「吐口水手攪寒天」　新竹市衛生局緊急稽查

記者陳凱力／新竹報導

連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名范姓女店員，因不滿客人在下班前才壓線下訂單，竟「吐口水手攪寒天」製作噁心加料茶出單，全程還讓另一名同事拍成影片上限動。經網友大力轉發，新竹市衛生局也將採取行動。

衛生局依「食品良好衛生準則」今日將派員進行查核。副局長林素芬表示，若有不符規定的地方，將依食安法第44條，令業者限期改善，若未在期限內改善，將開罰6萬元的罰鍰。只是，女店員的惡行，卻不在罰則規範中。

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▲女店員將留著長長光療指甲的手伸進茶桶內抓料，在製作成飲料給客人，引起網友砲轟。（圖／翻攝Threads）



「可不可」總公司15日也發出聲明表示，針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

總公司表示，可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店（宸新商行）】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業，並永久終止加盟合作關係。

而GOOGLE的搜尋中，可不可關埔店也改為「永久歇業」。

▲GOOGLE搜尋中，「可不可」關埔店已顯示為永久歇業，電話也無人接聽。（圖／翻攝GOOGLE）