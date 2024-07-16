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吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

記者曾筠淇／綜合報導

知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」爆出食安問題，新竹關埔分店一名女店員因不滿客人在打烊前買飲料，所以在製作時，於手上吐口水，再徒手攪弄寒天（水玉）。事後可不可總公司緊急發聲明道歉，該名女店員也疑似透過Threads發文，表示「初心只當作好玩，錄個影片發限動」，很抱歉造成大家的困擾。

疑似是當事女店員的網友15日在Threads上發文表示，「很抱歉造成困擾，對不起。」並貼出備忘錄的圖片，內容提到她是影片中的人，很抱歉做出這種事情，導致可不可店家暫停營業，公司已經對他們做出處分，「不管是拍影片的還是影片本人，我們都已經受罰了」。

內容還指出，很抱歉造成觀感不佳及食安問題，「初心只當作好玩，錄個影片發限動」，沒想到會引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家、總公司的困擾，她已經深刻反省過，服務業不能這樣玩鬧。她還透露自己已向公司離職，不會再和這家店有任何關係，「對不起搞了一個大事情」。

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▲▼可不可驚爆食安！女店員「徒手攪珍珠」惡整客人　總部開鍘提告。（圖／翻攝Threads）

▲疑似是當事人的女網友道歉。（圖／翻攝Threads）

過去可不可官方曾在Threads上寫道，「我很努力，你們有努力嗎？」該名女網友還回應「我今天也很努力上班欸」，如今卻爆出此事，讓大票網友不滿直呼「初心好玩錄影片？啊怎麼還叫別人去死+吐口水」、「超級丟臉，最好讓全新竹的業主都認識你」、「不是很會加料嗎？怎麼道歉文這麼沒料」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲該網友曾說自己很努力上班。（圖／翻攝自Threads）

回顧此事，事件發生在7月14日晚間9點30分，當時可不可新竹關埔分店接到新訂單，但兩名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人便吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網。事後，同事還在影片中寫道，「這位客人真幸運，喝到ＯOO（姓名）美女手抓飲料」。

針對此事，可不可熟成紅茶也發布聲明公告，全文如下：

針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店（宸新商行）】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業並永久終止加盟合作關係。

除勒令停業並永久終止加盟合作關係外，永醇誠股份有限公司對於食安絕不妥協，品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

可不可熟成紅茶非常重視每位消費者聲音，也將嚴格加強各門市員工教育訓練與品質衛生稽核，再次對所有喜愛與信任我們的消費者致上誠摯的歉意。

▼可不可發聲明。（圖／翻攝自Facebook／可不可熟成紅茶）

▲▼可不可發聲明。（圖／可不可紅茶）

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