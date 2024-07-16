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社會 社會焦點 保障人權

還原「女童光腳走柏油路20分鐘」　跟拍女心碎：我都磨出2個水泡

記者陳凱力／新竹報導

新豐6歲女童因為出火車站時不慎掉落鞋子，遭母親情緒發洩，責罰她在34度氣溫下赤腳走回家，20分鐘的路程因柏油吸熱特性，讓女童的雙腳掌造成二度灼傷。因目擊者拍下影片引發關注，不僅女童獲得社會處出手安置，雙腳的燙傷也終於獲得醫治。今日，目擊者再次發文，還原當天過程。

目擊者首先感謝各界關注，讓女童能立即獲得幫助。她澄清，自己並不常到新豐火車站，不知道警察後續會如何處理，因希望當地的人能知道，多關注女童是否需要被幫忙，所以才發文，事後又刪文是因為警方提醒，女童未滿18歲，影片有瑕疵沒有打碼，基於保護女童所以刪文。

▲▼女童赤腳走滾燙柏油路！。（圖／翻攝新竹大小事）

▲女童赤腳走滾燙柏油路！。（圖／翻攝新竹大小事）

她還原過程，事件的當下自己感到無助，不知道怎麼做才可以立刻停止女童被傷害，想幫忙買鞋，被拒絕，就馬上報警了。她向女童說「阿姨抱你好不好」，女童只看了她一眼就趕快追上媽媽。

「因為媽媽真的走超快，我伸手去抱女童，她會閃躲跟撥開我的手，我也怕一直干擾她們行進，只是害妹妹多燙一秒鐘，硬抱嗎？我會不會犯法？」目擊者說，當時正是午餐時間，很多人在外面買餐買飲料，但是大家只是問「怎麼沒給她穿鞋」，然後眼睜睜的看著這一切，聽著妹妹尖叫、哭泣…直到一位外送員喝斥母親，「地板這麼燙！怎麼可以沒穿鞋子。」

因為母女一直持續行進，等待警察的同時，目擊者只好緊跟在後並回報位置，她跟著母女在巷弄間彎來繞去，走了很久，「很熱很熱！妹妹一直哭。」

由於警察還沒到，目擊者也忍不住拿出手機錄影，聽到媽媽訓斥妹妹，才忍不住跟她說，「你會不會太殘忍，虐待兒童喔。」警察到的時候，母女已經進入家門，但礙於限制，警察當下沒辦法強行破門，後續警察繼續訪查附近住戶，並聯絡房東。

目擊者也指責，這位母親的行徑已經屬於虐待了，自己當天有穿鞋襪還磨出兩個水泡，更何況女童嬌嫩的腳掌，她也鄭重呼籲，未來若有類似的事情發生，希望能有更多人願意伸出援手。

►竹北公園棒棒糖誘童大逆轉！警找到PO文者　真相竟是聽小孩瞎掰

►新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

►光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家！社會處介入

 ►竹北光明商圈公園出現可疑男　目擊者：他拿棒棒糖誘拐小孩
 

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