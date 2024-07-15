竹縣「光腳女童」腳底4%二度灼傷！單親身世曝光　多次被獨留在家

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記者閔文昱／綜合報導

新竹地區一名女童近日在炎炎夏日下，被媽媽強迫「光腳」走在滾燙柏油路上，時間長達20分鐘，導致女童腳底起水泡灼傷，事件也被民眾目擊並錄影報警。對此，新竹縣府社會處表示，該家庭已是社會處與民間社福單位的服務對象，目前已經協助女童就醫治療腳底灼傷，並將進一步評估家長是否違反兒童及少年福利與權益保障法。

據了解，該名單親媽媽獨自照顧女童生活，且曾有照顧不周的情形，2人目前住在租屋處，母親的工作不穩定，尚未領有身心障礙相關手冊，而女兒今年將升上小學一年級，由於媽媽多次獨留她在家，此家庭已被列為社會處的服務個案，竹縣社會處也對此家庭提供經濟扶助以及育兒指導資源與早療協助。

▲新竹一名女童赤腳走在滾燙的柏油路上，被路人拍下。（圖／翻攝臉書社團新竹大小事，幼童衣物經變色處理，下同）

社會處表示，目前女童已被安置，將會持續對該家庭進行訪視以評估家庭狀況，並提供必要的處置。如果發現有違反兒少法的行為，將依法送辦。另外，針對本次事件造成女童足底4%的二度灼傷，除了醫療介入外，社會處已提供親職教育，並將視媽媽的情況決定何時讓女童返家。

回顧本起事件，有網友在臉書社團「新竹大小事」分享兩段影片，只見新竹縣新豐火車站周邊，一名6歲女童被迫赤腳行走在滾燙的柏油路上，期間女童被燙到邊跳邊哭「媽媽好燙」，甚至一度試圖掙脫身旁女子的手衝到屋簷下躲避。然而一旁疑似其母親的女子卻不顧女童的痛苦，反而強硬拉著她繼續前進並警告「妳再拖延時間」，引發路人不滿並報警。

▲女童一度掙脫大人的手跑到陰涼處躲起來，但仍被強行拉回繼續走回家。

然而，警方趕到時，女童與女子已經進家門並拒絕開門。新湖警方表示，接到報案後立刻派同仁到場了解，確認女童的確是住在該處，不過由於屋內的人拒絕開門，後續將本案依兒少事件通報新竹縣社會處。