山東南部有極端性降雨！　濟南迎大範圍降雨、局地暴雨

▲山東濟南。（圖／翻攝自微博／大眾日報）

記者廖翊慈／綜合報導

中央氣象台16日06時繼續發布暴雨橙色預警，未來幾天，河南、山東，又將成為強降雨最猛烈中心，其中，山東南部降雨量具有極端性，16日，山東南部和東部部分地區有中到大雨，17日，山東南部部分地區有暴雨或大暴雨。

據《央廣網》報導，中央氣象台預計，16日08時至17日08時，甘肅東南部、陝西中南部、四川盆地西部、山西南部、河南中南部、山東南部和東部、安徽北部、江蘇北部及內蒙古東北部、黑龍江西北部、海南島東南部等地的部分地區有大到暴雨。

▲中國15日08時至18日08時降雨預報圖。（圖／翻攝自微博／中國天氣，上同）

消息指出，其中，河南東部、山東南部、安徽北部、江蘇北部等地的部分地區有暴雨，局部性大暴雨（250～300毫米），上述部分地區伴隨短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局部可超過80毫米），局部有雷暴大風等強烈對流天氣。

濟南氣象部門指出，16日白天到夜間陰時多雲，早晨到上午大部分地區有小雨，夜間南部地區有雷雨或陣雨，降水機率70%，南風3～4級，明晨最低氣溫23～25℃，明天最高氣溫31℃左右。

報導指出，17日陰時多雲，白天部分地區有陣雨，降水機率70%，南風短時北風2～3級，最低氣溫24℃左右，最高氣溫31℃左右。18～19日陰時多雲，白天部分地區有雷陣雨，南風2～3級，最高氣溫約32℃。