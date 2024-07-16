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最快周四又有熱帶低壓發展　專家揭生成颱風機率

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▲未來一周高溫炎熱，午後留意西北雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南海熱帶性低氣壓已經減弱，不過周四(18日)後又有另一個熱帶性低氣壓發展機率，氣象專家賈新興表示，周五到周六間增強為颱風機率約2到3成，預估路徑朝港澳方向移動機會高，另下周三(24日)則要觀察菲律賓外海再一個熱帶性低氣壓發展狀況。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天(16日)在臉書表示，未來10天天氣及短期氣候，因太平洋高壓籠罩，高溫悶熱，要留意午後西北雨。

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賈新興指出，未來要觀察周四至周五熱帶性低氣壓發展機率，於周五至周六之間增強為颱風的機率約2至3成，初步預估朝港澳的方向移動機率高。

▲▼周四可能有熱帶性低氣壓發展，後續成颱機率約2到3成。（圖／賈新興臉書）

▲周四可能有熱帶性低氣壓發展，後續成颱機率約2到3成。（圖／賈新興臉書）

賈新興表示，周日起偏西南風，水氣增多，苗栗以南午後雷雨增；另還需觀察下周三(24日)前後於菲律賓外海另一熱帶性低氣壓發展狀況及其移動方向；另8月5日起至8月底，台灣降雨雖轉偏少的機率高。

此外，賈新興也指出，最新預報跟上次預報有比較大的變化，今日起至8月1日環境有利颱風生成之後，短暫休息至中旬，8月下旬起至9月中旬前環境再次有利颱風生成。

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