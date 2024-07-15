2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

▲未來一周高溫炎熱，局部地區將出現37度以上極端高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，有午後雷陣雨，周六前大台北、中南部近山區「紫爆」，有出現37度以上極端高溫機會；另菲律賓東方海面將有熱帶系統發展，發展時間點可能出現在周五和周六，不排除有成颱機會，若成颱將是今年第3號颱風「凱米」。

中央氣象署預報員趙竑表示，上周六南海生成的今年第3號熱帶性低氣壓，目前位置偏越南東方海面，預估今晚可能登陸中南半島後逐漸消散；南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，未來都會有熱帶系統消消長長，也是氣象署未來關注重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑進一步說明，根據最新資料，菲律賓東方海面未來有機會發展熱帶系統，不過環流靠近菲律賓群島，受地形影響，初期發展不會那麼好，隨太平洋高壓往西走，熱帶雲簇到南海比較有發展可能性，發展時間點預估為周五到周六，預估有成颱機會，不過不確定性仍大，需等有明顯環流出現後再觀察，以目前趨勢來看，未來直接影響台灣機會低，路徑預估往華南沿海移動，靠近海南島到香港。

▲▼未來一周高溫和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周天氣，趙竑表示，未來一周高溫炎熱，大台北、中南部近山區都有機會出現37度以上高溫，特別要留意周五和周六前都會出現36度到37度以上極端溫度，尤其是大台北、中南部近山區，周日之後，環境轉南風，水氣變多，高溫會稍微下降，但局部地區包括中部近山區高溫仍有37度機會，其他地方極端高溫情況可望趨緩，不過普遍高溫仍有33到35度。

降雨分布方面，趙竑說明，未來一周降雨以午後雷陣雨為主，明天西半部、東半部山區有午後雷陣雨，山區有短延時大雨，未來一周到周六之前，環境大致類似，要留意中區午後雷陣雨。

▼今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）