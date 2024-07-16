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還會更熱「高溫飆39度」　午後雷雨擴大時間出爐

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲未來一周高溫炎熱，西半部可能出現37到39度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（16日）起到周六各地高溫炎熱，西部不排除有37到39度高溫，午後雷陣雨從桃竹苗到中南部山區，擴及南部平地，菲律賓及帛琉間有熱帶擾動發展，氣象專家林孝儒表示，不排除擾動會增強為熱帶性低氣壓，但增強颱風機會較低，該系統對台灣沒直接影響，不過周日南海水氣可能北上，午後雷雨將增多擴大。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今日至周六預報天氣型態都較類似，主要受太平洋高壓東南風影響，各地氣溫持續炎熱，最高溫容易達36度或以上機會。特別是西部位處背風面，由於沉降增溫效應，不排除有37到39度的高溫。

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降雨方面，林孝儒說明，迎風面的花東至恆春半島地區會有間歇性的迎風地形降雨，但大部分地區的降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。預測這些雷陣雨發生區域主要多集中在風速較弱的桃竹苗到中南部山區，並有機會擴及南部平地一帶。儘管雷陣雨持續降雨的時間較短暫，但時有較大雨勢，並可能伴隨雷擊、強風現象。

至於熱帶系統動態，林孝儒指出，過去位於南海發展的熱帶性低氣壓(編號:TD03)已經在今天登陸越南並減弱，對台灣沒有影響。

不過林孝儒表示，目前在菲律賓至帛琉之間的海面上有一熱帶擾動(編號:91w)逐漸發展，並將受太平洋高壓南側勢力的導引，未來持續朝西至西北方向移動。預測周三至周四會逐漸通過菲律賓中部陸地，並在周五進入南海，周末可能靠近中國廣東省。

林孝儒說，不排除這個擾動會增強為熱帶性低氣壓，但增強為颱風的機會較低。總體來說，這個系統仍對台灣沒有直接的影響。不過周日南海的水氣可能有逐漸北上趨勢，導致南部及其他地區午後熱對流的降雨增多並擴大，未來須持續觀察變化。

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