今天快訂起來！漢堡王「華堡免費送」限時2天開搶

▲漢堡王華堡日今天開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

訂起來！人氣速食店「漢堡王」7月限定「華堡日」今（16）日開跑了，即日起連2天只要線上預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定7月17日取餐，就可多吃5吋原味華堡1顆，7月17日當天於門市消費也同享優惠。

漢堡王「7月華堡日」登場，今（16）日、明（17）日2天只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定7月17日取餐，即可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，7月17日當天於門市購買也能享優惠，各門市數量有限、售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

▲達美樂蜜汁花枝大披薩。（圖／翻攝達美樂官網）

另，達美樂至7月21日前也祭出「蜜汁花枝大披薩下殺4折」優惠，更加碼多送1.25L可樂1瓶，原價720元，限時7天只要288元；蜜汁花枝大披薩是選用濃郁蜜汁醬搭配鮮嫩花枝、青花菜、洋蔥、紅椒粉等組合而成，甜蜜又好吃。

此外還有一系列優惠持續延長，包括「外送巨無霸披薩送大披薩」、「外送大披薩送小披薩」、「外送小披薩送小披薩」、「外帶巨無霸披薩1個半價」、「外帶大披薩1個半價」及「外帶小披薩1個半價」。