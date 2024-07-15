全家最新7大甜品來了！必吃午茉綠脆皮泡芙、Kitkat巧克力冰沙

▲全家最新7大甜品來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏季清爽系甜品來了！全家再度找來人氣手搖品牌「再睡5分鐘」合作，一口氣推出6款聯名新品，特意把招牌飲品棉被午茉綠入餡，有脆皮泡芙、慕斯杯等吃，甜點控肯定不能放過；加碼還有罪惡「Kitkat巧克力酷繽沙」，即日起於全門市上市，至7月23日前凡購買再睡5分鐘聯名商品可享任選第2件6折優惠。

▲聯名甜點必吃脆皮泡芙、慕斯杯。

「全家X再睡5分鐘」聯手推出6款新品，其中，minimore「棉被午茉綠脆皮泡芙」，使用午茉綠卡士達結合鹹奶蓋打造雙餡口感，再搭配茉莉花香脆皮淋面，售價48元；「棉被午茉綠慕斯杯」則選用奶蓋慕斯堆疊綠茶慕斯、蛋糕、白Q丁，售價59元；「鐵觀音生巧冰冰包」則是濃郁鐵觀音內餡搭配1顆生巧克力的組合，售價42元。

麵包類則推「香芋午茉滿餡麵包」，柔軟麵包搭配綿密芋頭餡、滑順茉莉綠茶奶霜，大口咬下超滿足，售價39元；冰品有「棉被日安紅雪派」，使用北海道乳源製成奶蓋，搭配日安紅茶餡，微鹹香甜奶蓋與醇厚茶底完美結合，售價69元；飲品祭出「香芋午茉歐蕾」，以午茉綠作為基底，嚴選台灣芋頭入料製成，售價38元，以上新品即日起於全門市上市，至7月23日前可享任選第2件6折優惠。

▲加碼喝超罪惡Kitkat巧克力酷繽沙。

此外，全家人氣「酷繽沙」也再度聯手Kitkat開賣超罪惡「Kitkat巧克力酷繽沙」，嚴選歐洲原廠進口Kitkat巧克力脆粒，結合濃郁可可、奶油煉乳，打造爽甜不膩的巧脆口感，售價65元，至8月6日前會員可享嚐鮮價59元優惠。

▲7-11「4大經典美味」重磅回歸。

另，7-11近日則把「4款經典美味鮮食」限量再回歸，其中，「蒜香白玉燒肉便當」精選多項經典人氣配菜，有蒜味香腸、高麗菜冬粉、酸菜、蛋片，搭配蒜香梅花豬肉片主食，是以秘方醬料醃製，肉質鮮嫩多汁、蒜香四溢，售價69元。

▲經典原味大燒包大口咬下炸出滿滿肉香。

「經典原味大燒包」是許多7-11老顧客的美食記憶，內餡採用紅蔥爆香豬腿肉，台南道地香菇肉燥，豐富飽滿，皮薄餡多，外皮略帶嚼勁，與內餡完美結合，售價35元；「櫸木燻雞飯糰」選用櫸木煙燻雞胸肉搭配Q彈越光米，每一口都能吃到煙燻香氣，售價25元。

▲蒜香白玉燒肉便當、焗烤奶油蝦仁通心也是經典鮮食之一。

還有去年回歸創下1個月賣完32萬份紀錄的「焗烤奶油蝦仁通心粉」，滿滿海味蝦仁結合雙色蟳味絲，搭配綿密香濃的奶油醬汁，再鋪滿摩佐起司進行焗烤，通心粉軟吸附了奶油醬汁的濃郁香氣，口感層次豐富，完美呈現回憶中的好滋味，售價69元。