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緊盯捷運三鶯線施工進度　侯友宜：市府團隊力拚2025完工

▲侯友宜緊盯捷運三鶯線施工進度。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲新北市長侯友宜緊盯捷運三鶯線施工進度，力拚2025年順利完工。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動軌道建設，串聯新北市土城區、三峽區及鶯歌區的捷運三鶯線總體進度已達76%，市長侯友宜今（15日）赴三鶯線三峽站（LB06）視察施工情形，除緊盯施工進度外，也感謝施工團隊的辛勞，盼三鶯線能在2025年底順利完工、2026年正式通車，帶動地區整體發展及完善北台軌道路網。

侯友宜表示，捷運三鶯線全長14.3公里，設有12座高架車站及1座機廠，目前施工進度達76%，今年8月做完靜態測試後，預計9月開始進行優先測試路段（LB04橫溪站至LB08鶯歌車站）的列車動態測試，10月完成全線軌道合龍。

侯友宜指出，優先測試路段上線測試功能達標後，將於2025年第2季進入全線動態測試、系統整合測試及穩定性測試，待穩定性測試完成後即可完工，報交通部審查並進行履勘工作，確認安全無虞後即可正式通車，未來市民從三峽及鶯歌地區居民通勤時間將可大幅縮減。

▲侯友宜緊盯捷運三鶯線施工進度。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲侯友宜15日上午赴三鶯線三峽站（LB06）視察施工情形。

侯友宜表示，捷運三鶯線是新北市政府第一條自辦的中運量捷運工程，市府團隊會全力拚2025年如期如質完工，也感謝地方民代反映民眾關心的施工噪音、耐震程度、停車位及周遭人行道改善等議題，市長當場要求捷運局以民眾感受為重，做好隔音設備，並責成交通局在通車前針對附近人行道、公車轉乘接駁及停車空間需求盡早做好相關配套措施。

侯友宜說，由於未來三鶯線將銜接捷運板南線，為紓解大量轉乘捷運的人潮，新北捷運局已和臺北捷運公司協調，預計將增購7輛列車投入服務，轉乘站也會設置直達電梯，期待未來三鶯線再延伸至桃園八德，與桃園綠線銜接，打造更便捷的北北桃捷運路網。

另外，針對大家最關心的三鶯線耐震程度，侯友宜強調，三鶯線由新北市自建，市府一定會做好嚴格把關，針對結構脆弱的部分進行補強，並請捷運局評估主體結構耐震程度朝6弱標準更高等級以上設計。

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