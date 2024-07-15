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三重男吸喪屍煙彈撞死警　南投衛生局：麻醉藥依託咪酯遭濫用

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新北市三重區日前發生25歲黃姓男子吸食新興毒品「喪屍煙彈」毒品、開車上路，逆向撞死執勤員警黃瑋震的憾事，南投縣衛生局提醒民眾，此類新興毒品源於不法人士將麻醉藥品「依託咪酯」添加於電子煙中，藉此引誘他人嘗試，造成意識混亂下駕車，不斷引發車禍、造成傷亡等社會安全事件。

縣府衛生局長陳南松表示，「依託咪酯（Etomidate）」是一種用於手術的短效靜脈麻醉藥物，須由專業醫師控制劑量；近期不肖業者鑽法規漏洞加以濫用，將電子煙油混入此種新興毒品，輕者引發精神恍惚、易怒及語無倫次等症狀，嚴重者會導致意識混亂、昏迷，出現如同「喪屍」般的詭異行為，甚至死亡。

衛福部已於今年6月預告草案將「依託咪酯」列為管制藥品，另法務部也於同時召開毒品審議委員會決議，將其列為第三級毒品，於法制作業辦理進行中，目的均為遏止不肖業者將依託咪酯添加於各種物品中，誤導民眾使用及造成藥物成癮。

縣長許淑華也呼籲民眾，若發覺食品或各種物品相當可疑且來路不明時，更需提高警覺，不輕易嘗試並遠離危險物質，如發現自身有成癮問題或身邊朋友因施用毒品有戒癮需求，可撥打24小時免付費毒品防制諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），或加入「770885（南投縣衛生局）LINE@」（ID搜尋：@low3965g），由線上專業人員提供協助；另也可洽南投縣指定藥癮戒治機構，網址： https://ntshb.tw/hc05pE6Ri。

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