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北市幼兒園性侵案「三失職」　張雅琳：無法理解市府怠惰

▲孩子,玩伴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北市幼兒園爆出狼師性侵案。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者皮心瑀／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害女童超過20人，引來各界關注。民進黨立委張雅琳指出，本案北市府有三大失職點，包括2022年發生案件，卻沒有第一時間成立調查小組；案件調查期間教師無法停職；台北市長蔣萬安搞不清楚兒少性侵和兒少性影像的法條，將責任甩鍋立法院，「無法理解台北市政府為何能在這麼嚴重的事件上怠惰。」

首先，張雅琳表示，幼兒園雖然不適用性平法，但是依據110年教育部頒定的《教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制》，性騷擾案件可依據《性騷擾防治法》處理，所以是依法有據成立調查小組進行行政調查。2022年12月仍有相關通報，為何月底上任的蔣萬安，沒有依法展開調查？

第二，張雅琳說，案件調查期間，犯案教師未停職，台北市教育局的理由是，無法可用。確實，2023年3月修《教保服務人員條例》，才賦予調查期間，可暫時將教保服務人員停職。但，依據《幼兒教育及照顧法》第28條，調查期間可請其他相關人員暫停職務；依據教師法第22條，具教師身分，經教評會同意，可暫停職務；依據教育部國教署109年7月24日臺教授國字第1090081525號函，已經通知各縣市政府可經性平會或相關調查委員會請涉案教保人員請假接受調查。所以就算沒有教保條例，也還有幼照法等相關法條。

最後，張雅琳指出，兒少性剝削修法與否，與兒少性侵治罪，毫無關係。兒少性剝削就算提高罰金以及增加刑罰，也無助於2022年市政府一路失職處理台北幼兒園事件。為何蔣萬安要在媒體上刻意混淆性侵與性私密影像的概念，將責任甩鍋立法院？「我呼籲蔣萬安市長，也是三個孩子的爸爸，將心比心，徹查此事並給予受害者及其家屬一個交代！同時上緊發條，落實現行制度，以防止悲劇」。

面對各界質疑，蔣萬安說明，外界所指2022年7月所接獲通報案，教育局跟社會局已對外有清楚的說明，雖然當時自己還沒上任，但教育局回報，當時即刻也調閱了相關的監視器畫面，警方介入調查、檢察官也積極偵辦，後來該案全案偵查終結不起訴處分。

蔣萬安說，自己上任之後，也都再三的跟各局處要求，碰到類似兒少保護案件，一定是要即刻反應、橫向聯繫、火速查辦，所以2023年7月接獲通報後，當月開始即刻做了相關對應的處置，且教育局開了4次認定委員會，也跟社會局即刻的召開家長說明會，府級則成立了跨局處檢討會議，提出了4項的精進作為。

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