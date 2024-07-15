川普槍擊案啟動國會調查權　王鴻薇：民進黨敢說美國民主已死？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統候選人川普遭遇槍擊，引起世界關注，共和黨領導的美國眾議院監督委員會啟動「國會調查權」，迅速傳喚特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在7月22日的聽證會上作證，包括FBI特勤局長、國土安全部都要出席，對槍擊川普未遂一事作出回應，要給全美一個交代。國民黨立委王鴻薇對此表示，從美國國會的反應與能力，再一次向世界證明。一個成熟完整的憲政國家，國會調查權的重要性。

王鴻薇強調，尤其是這樣突發的事件發生，在野黨候選人遭到暗殺未遂，人民更加不信任政府，許多民眾肯定還在惶恐與不安之中，民意機關的國會擁有調查權，才能站在人民這邊。

王鴻薇說，川普槍擊事件，美國社會整體反應無疑是重重的打臉民進黨，當民進黨為了掩護執政黨執政下的惡形惡狀，污名化國會改革，胡亂冠上國會擴權、民主已死這些標語，簡直是國際笑話，「民進黨要不要出來喊美國民主已死？」

王鴻薇指出，監督制衡是台灣主流民意的期待，為了鞏固台灣民主、深化台灣民主，相信國人都在看，「民進黨不要再用謊言綁架人民，用議事杯葛延宕，國會改革勢在必行，還給人民正常國會，我們絕對不會放棄。」