健保點值黨團協商破局　韓國瑜笑柯建銘如「衝鋒槍」掃射藍白委

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

健保給付點值偏低，國民黨立委陳菁徽、國民黨團針對「健保法」第62條提出修正，提出保障點值每點0.95元或1元。由於修法沒有共識，立法院長韓國瑜今（15日）再度召集黨團協商，會中藍綠白立委針鋒相對，討論兩小時仍無結論，民進黨團總召柯建銘表示，不是只有修法這條路，最壞的打算就是要表決，最簡單的方法不是最負責的方法，並希望韓國瑜能軟言相勸。韓則笑說，「柯建銘像衝鋒槍一樣掃射大家後又叫我來勸大家」。最後，韓國瑜裁示因無共識，送院會處理。

會中多名立委質疑衛福部長邱泰源，未提出具體解決健保點值偏低的配套措施，邱泰源則說，根據在野黨立委提出健保法第62條修正條文，若將健保總額「支出上限制」改為「支出目標制」，保障健保點值每點0.95元，明年將增加健保支出705億元，若保障點值為1元，將增加1155億元，可能必須調漲保費因應，民眾負擔勢必因此增加。

柯建銘表示，這問題上次已經談很久，國民黨力委王育敏上次開公聽會說非修法不可，「可是醫界很多人也都是我朋友，他們遇到的困難我都知道，但我們要看整個健保的總額，是一直增加，已經是八千七百多億，明年就要九千多億，大家都想解決就要理性，可以保障當然最好」，不存在所謂非修法不可，至於賴清德總統選舉時說，一點一塊為目標，沒有講那麼死，這也是醫界出身的期許，國民黨立委林思銘也提出說不修要怎麼做？那麼，有些東西不該在健保的可以拿出來討論，單一直線的講話不太適合。

民眾黨立委陳昭姿則說，健保長期的投資太少，因為這樣的狀況給付扭曲，長達三十年，健保現在是小病保的滿，大病顧不好，逼迫醫生以藥養醫，應該正當得到收入，大醫院大者恆大，這是不對的！醫院的盈餘也要改善醫療人員的生活，民眾不知道新生兒死亡率遠遠落後鄰近的國家，要確定錢花在刀口上。

邱泰源回應，如果要健保永續，應該要去想健保資源如何有效運用，抑制不必要支出，看病很多次浪費醫療資源，像美國那樣建立家庭醫師制度，資源不會被浪費，台灣在疫情時也是靠家庭醫師呀！也是靠視訊看診，重複用藥跟重複看診，才是最需要改善的，衛福部承諾先盡力試過一年，若真的不滿意，覺得很不夠，再來檢討。

韓國瑜也肯定，邱部長真的很誠懇，這樣的協商態度很好。

但除了韓國瑜，其餘藍白立委們顯然還是不買帳，藍委蘇清泉說，有什麼新病就丟給健保、丟給醫界，都是要醫界去承受，都是要健保總額付，新進手術都很棒但卻沒錢做，「台大院長親口跟我說他也支持一點一元，但他不敢說！因為他怕被換掉」，衛福部承諾說的很好聽，但三個月就忘記了，「我明確說，讓我們0.95元，這是卑微請求了。」

陳菁徽進一步指出，路人甲乙丙都知道，醫事人員做一塊錢的工作到底是不是拿一塊錢？一點一元可能造成醫療浪費，但多少錢不會造成浪費呢？台灣是醫療服務第一名，台大院長說他看到也不快樂，因為他深知這是長期壓榨醫護造成的，醫護人員不是惡霸的要求要五毛給一塊，只是要一份一塊錢的工作得到一塊錢，現在的小朋友在急診要等三天才能住院，今天沒有病床的陳情，甚至已經到失控程度，有人甚至在輪椅上被電擊急救回來的，而非在病床上，大家都說要改革要分級醫療，2016年就說要打破醫療總額，所以為何要入法，就是要給醫療人員定心丸。

洪孟楷也痛批，賴清德選舉說一點一元，選後又說只是目標，難道又是「山盟海誓，昨暝歹勢」？

歷經快兩小時討論，柯建銘表示，健保有很多需要改進的地方，但不是一句話說除了0.95元不然都不說了，國民黨不要因為人多想投票就這樣講．蘇清泉應該也要利益迴避，不然醫院一年增加一億多收入，大家理性一點，不是只有修法這條路，最壞的打算就是要表決，最簡單的方法不是最負責的方法，「傅崐萁你一句話能定天下，要談一個共同決議才是理性務實，表決只是表演而已，希望院長能軟言相勸。」

韓國瑜笑稱，柯建銘像衝鋒槍一樣掃射大家後，「就叫我來勸大家，哈哈哈！」