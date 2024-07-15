才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害人數超過20人，而台北市府遭質疑遲遲晚了一年才成立調查小組。民進黨立委吳沛憶15日又發現，台北市府將「今年3月」教育局發布的相關案件新聞稿，從原調閱112年監視器，改成111年，「北市府現在是要煙滅證據嗎？」

吳沛憶日前控訴，這件案子，家長通報教育局早是在111年7月的時候，按照性平事件應該司法行政調查兩者並進，台北市政府卻在112年7月才成立調查小組；而狼師被調查，按照現行法規，應該被停職，避免他接觸孩子，但園長就是狼師的媽媽，台北市政府知道這位狼師調查當中，園方卻沒停職，導致更多悲劇。

對此，台北市長蔣萬安說明，外界所指111年7月所接獲通報案，教育局跟社會局已對外有清楚的說明，雖然當時自己還沒上任，但教育局回報，當時即刻也調閱了相關的監視器畫面，警方介入調查、檢察官也積極偵辦，後來該案全案偵查終結不起訴處分。

吳沛憶則發現，今年3月北市府發布新聞稿，說教育局針對該案有調閱「112年6月13日、16日、27日、28日、30日」監視器，她都有備份，但現在去北市府官網看這份新聞稿，已經把「112年」改成「111年」6月13日、16日、27日、28日、30日」，教育局把調閱監視器的關鍵時間，往前改了一年。

吳沛憶質疑，幼兒園性侵案是重大案件，3月發布的官方新聞稿，在她質疑蔣萬安空窗一年未處置後，市府竟然在新聞稿發佈的4個月後，更改關鍵調查時間，「請蔣萬安立刻出來說明，是市長下令篡改新聞稿關鍵時間嗎？」