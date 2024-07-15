【廣編】奇哥50 ALL THE BEST時刻初心、堅持最好　續寫溫暖新篇章

【廣編特輯】

圖、文／奇哥提供

奇哥，以「寶寶的第一個朋友」為企業宗旨，2024 年榮耀迎來50周年重要里程碑。我們秉持「All the Best」理念，致力於為親子選品提供高優質的育兒生活體驗與服務。

在2024秋冬展示會上，奇哥自有品牌 CHIC BASICS 繽紛登場，以「探索全新感官、育兒生活綻放色彩」為主題，推出全新系列0至8歲嬰幼童服飾、貼身衣褲及哺育用品、玩具。CHIC BASICS 奶瓶具親乳防脹效果，專為新生兒設計。好吸吮不易脹氣，耐熱硼矽玻璃及食品級矽膠嚴製而成。瓶壁厚薄均勻，耐高溫且抗酸鹼。CHIC BASICS系列logo設計圓潤極簡，多彩繽紛，給寶貝最高規格的哺育質感。其中，令人驚豔的是 2010年榮獲台灣金典設計獎的「甜甜圈固齒器」在奇哥50周年之際於 CHIC BASICS 復刻經典重現。多入式包屁衣、連腳兔裝也是50周年的亮點商品，組合多彩面料舒適，特有的造型圍兜，讓穿搭富有驚喜；Tone on Tone舒適休閒風，更是年輕簡單派父母的首選。

奇哥為新手媽咪準備多項福利，包括豆趣雲朵免費來店禮、69 折首購優惠、滿額$6,500現金折抵、$15,000折抵1,200。全年還有75折寶寶生日禮、萬元回饋禮、紅利回饋以及新品開箱體驗等優惠，2024 秋冬展示會，推出多款新品，立即加入奇哥會員，享受一站式育兒選品服務！