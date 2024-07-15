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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸巴蜀文化藝術季研討「龍文化」

▲▼ 兩岸橄欖球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024海峽兩岸巴蜀文化藝術季龍文化研討會。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／四川報導

2024海峽兩岸巴蜀文化藝術季龍文化研討會暨文化創意設計大賽啓動儀式8日在四川省瀘州市瀘縣舉行。兩岸文化藝術界專家學者、高校師生等100多人參加，主題圍繞「龍」相關創作與文化研討。活動也同時舉行巴蜀文化創意設計大賽頒獎儀式，來自台灣台中科技大學參賽作品《漠海》獲得一等獎。

該活動出席人員，四川省台辦副主任劉浩、省文化和旅遊廳二級巡視員宋俊武，省文學藝術界聯合會一級調研員徐夢，瀘州市委常委、宣傳部部長徐利，台灣屏東中華文創交流協會理事長陳信誠，以及大陸文旅部有關專家等。

▲▼ 兩岸橄欖球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 四川省台辦副主任劉浩。（圖／主辦單位提供）

劉浩在啓動儀式上的致辭中指出，巴蜀文化作為中華文化的重要組成部分，底蘊深厚、璀璨多元。瀘州是巴蜀文化發祥的主要地區之一，是著名的龍文化之鄉。

徐利在致辭中表示，瀘州是歷史文化名城，龍橋、龍舞、宋代石刻龍雕都是龍文化的民間藝術瑰寶。期待此次活動匯集兩岸智慧，推出更多龍文化研究的優秀學術成果。

陳信誠致辭時也表示，海峽兩岸在文化上同根同源，血脈相連。希望通過這次活動進一步加強兩岸在文化藝術領域的交流與合作，共同推動中華文化的傳承與發展。

四川文化創意產業研究院院長魏湘軍發佈了2024海峽兩岸巴蜀文化創意設計大賽消息，邀請海峽兩岸青年設計師和創意愛好者踴躍參賽。

▼ 兩岸相關藝術界專家學者互相交流。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 兩岸橄欖球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸橄欖球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024海峽兩岸巴蜀文化藝術季龍文化研討會暨文化創意設計大賽啓動儀式。（圖／主辦單位提供）

文化和旅遊專家李偉研究員聚焦中國龍文化作主旨發言。他表示，中華龍文化具有包容性、創新性、獨立性，是中華文化的典型代表、集中體現和重要標識，龍文化中蘊含的精神對當今社會而言具有重要的時代價值和借鑒意義。

該活動同時舉行2023年巴蜀文化創意設計大賽頒獎儀式。台灣台中科技大學參賽作品《漠海》憑借獨特創意與精湛技藝獲得一等獎，四川文理學院、四川文化藝術學院、四川音樂學院、阿壩師範學院、台灣科技大學的作品分獲二、三等獎。

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