午後雷雨連襲一周　專家曝雙低壓發展「機率」

▲未來一周高溫炎熱，午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（14日）指出，未來一周早晚天氣穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨，而目前南海一熱帶性低氣壓，預測發展為颱風的機會低，對台灣沒影響，但下周南海至菲律賓熱帶雲簇，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，預測直接影響台灣的機會較低。

林孝儒表示，今日至下周，台灣附近主要受太平洋高壓東南風環境影響，各地氣溫依舊炎熱，高溫容易達36度或以上機會，高溫現象可能延續至下週四、五，尤其背風面的西部，由於沉降增溫效應，不排除有37至38度可能。

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降雨方面，林孝儒指出，迎風面的花東至恆春半島地區不定時有迎風地形降雨，大部分的降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。

不過林孝儒表示，受太平洋高壓部分沉降作用影響，預測下周四、五前熱對流發展的強度有限，且熱對流發展區域集中在桃竹苗至中南部山區，短暫雷陣雨持續時間不長，但有時雨勢較大，並可能伴隨雷擊，前往山區活動仍需提高警覺。

他說，目前南海上有一熱帶性低氣壓正向西北方移動，未來持續朝越南陸地靠近，預測發展為颱風的機會低，對台灣沒有影響。然而，下周南海至菲律賓東方海面將為有利於熱帶系統發展環境，不排除從中會有熱帶雲簇增強為熱帶性低氣壓或颱風的可能。

林孝儒表示，若如預期發展，預測屆時受太平洋高壓南側邊緣勢力引導，將朝西至西北方向通過菲律賓陸地進入南海，直接影響台灣的機會較低。僅在下周末可能就有南海水氣北上趨勢，導致迎風南部或午後熱對流降雨增多擴大，未來需持續觀察。

林孝儒指出，未來一周主要留意高溫炎熱現象，早晚天氣雖然穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨。務必做好暑降溫措施，隨時補充水分；雷雨發生時請盡量避至安全處，前往山區或溪谷活動的朋友，要留意山區突發大雨和溪水暴漲的風險。

他表示，南海至菲東可能有熱帶系統發展，但預報對台灣機會偏低，暫時不用太過於擔心，不過建議大家可趁此時空檔檢查或清理生活環境中的排水設施等，為接下來的颱風季做好防範。