　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後雷雨連襲一周　專家曝雙低壓發展「機率」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周高溫炎熱，午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（14日）指出，未來一周早晚天氣穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨，而目前南海一熱帶性低氣壓，預測發展為颱風的機會低，對台灣沒影響，但下周南海至菲律賓熱帶雲簇，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，預測直接影響台灣的機會較低。

林孝儒表示，今日至下周，台灣附近主要受太平洋高壓東南風環境影響，各地氣溫依舊炎熱，高溫容易達36度或以上機會，高溫現象可能延續至下週四、五，尤其背風面的西部，由於沉降增溫效應，不排除有37至38度可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，林孝儒指出，迎風面的花東至恆春半島地區不定時有迎風地形降雨，大部分的降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。

不過林孝儒表示，受太平洋高壓部分沉降作用影響，預測下周四、五前熱對流發展的強度有限，且熱對流發展區域集中在桃竹苗至中南部山區，短暫雷陣雨持續時間不長，但有時雨勢較大，並可能伴隨雷擊，前往山區活動仍需提高警覺。

他說，目前南海上有一熱帶性低氣壓正向西北方移動，未來持續朝越南陸地靠近，預測發展為颱風的機會低，對台灣沒有影響。然而，下周南海至菲律賓東方海面將為有利於熱帶系統發展環境，不排除從中會有熱帶雲簇增強為熱帶性低氣壓或颱風的可能。

林孝儒表示，若如預期發展，預測屆時受太平洋高壓南側邊緣勢力引導，將朝西至西北方向通過菲律賓陸地進入南海，直接影響台灣的機會較低。僅在下周末可能就有南海水氣北上趨勢，導致迎風南部或午後熱對流降雨增多擴大，未來需持續觀察。

林孝儒指出，未來一周主要留意高溫炎熱現象，早晚天氣雖然穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨。務必做好暑降溫措施，隨時補充水分；雷雨發生時請盡量避至安全處，前往山區或溪谷活動的朋友，要留意山區突發大雨和溪水暴漲的風險。

他表示，南海至菲東可能有熱帶系統發展，但預報對台灣機會偏低，暫時不用太過於擔心，不過建議大家可趁此時空檔檢查或清理生活環境中的排水設施等，為接下來的颱風季做好防範。

ET快訊
槍殺林士傑「槍手恐遭處理」！警喊話：為了安全盡速投案
川普支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死
畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」
子彈「飛向川普」瞬間畫面！　1圖還原驚恐暗殺
信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！　驚人畫面曝
生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

建立假車牌「黑名單」 公路局補救擬增加防偽機制

台灣高中生「國際生物奧林匹亞」奪4金　建中是最大贏家

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！驚人畫面曝　內行揭真相

不同人介紹！男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

全台20大「自行車事故熱區」首出爐　落8縣市境內

午後雷雨連襲一周　專家曝雙低壓發展「機率」

氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

病毒大爆發！　全家都中鏢

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

建立假車牌「黑名單」 公路局補救擬增加防偽機制

台灣高中生「國際生物奧林匹亞」奪4金　建中是最大贏家

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！驚人畫面曝　內行揭真相

不同人介紹！男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

全台20大「自行車事故熱區」首出爐　落8縣市境內

午後雷雨連襲一周　專家曝雙低壓發展「機率」

氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

病毒大爆發！　全家都中鏢

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

Jennie珠寶穿搭4招！戒指疊戴、多層項鍊打造小臉　職場也適合

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

槍殺林士傑恐遭「處理掉」！台南刑大喊話槍手：為了安全盡速投案

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

台中「魔王級」五岔路口科技執法有用！事故件數2年降6成

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

台南將軍吼音樂節7／20登場！13組歌手開唱　還有最新煙火燈光秀

國1竹北段事故！聯結車衝出匝道護欄翻落邊坡　駕駛送醫

邊佑錫保鑣「機場拿燈狂射路人」　韓網吵1天⋯老闆道歉：做錯了

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

病毒大爆發！　全家都中鏢

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

熱帶低氣壓生成！若成颱會叫「凱米」

好市多洗車趴　三寶撞柱灑水系統全開

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

情侶吃迴轉壽司「筷子插頭」當髮簪挨轟

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

同一輛車今年驗不過！騎士怒：看心情的？

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

今彩539頭獎開出3注　獎落2縣市

更多熱門

相關新聞

氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

天氣依舊炎熱，前中央氣象局長鄭明典今（14日）指出，氣流穩定「繞山」而少「越山」，南部變成尾流弱風區，今天有高溫的傾向。中央氣象署今日也針對12縣市發布高溫資訊，新北市、屏東縣有38度極端高溫出現的機率。

納智捷再推n5挑戰台灣最便宜

納智捷再推n5挑戰台灣最便宜

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

快訊／玉山下冰雹了「長達15分鐘」　驚艷畫面曝

快訊／玉山下冰雹了「長達15分鐘」　驚艷畫面曝

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

關鍵字：

天氣高溫雷陣雨對流台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

川普造勢槍擊2人身亡

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

病毒大爆發！　全家都中鏢

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面