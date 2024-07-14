熱帶性低氣壓發展旺盛　氣象署估7月底有颱風

▲「熱帶性低氣壓TD03」生成，預估未來往西方向移動，預估對台灣沒有影響。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

位於南海的低壓擾動99W，昨（13日）晚增強為熱帶性低氣壓TD03，中央氣象署表示，該熱帶低氣壓預估往西移動，很快碰到中南半島陸地，發展有限，對台灣無影響，7月中下旬熱帶低氣壓發展越來越旺盛，預估月底在菲律賓東側熱帶系統發展，成為颱風機率較高。

氣象署預報員官欣平指出，昨天形成的第3號熱帶性低氣壓，未來朝西方向移動朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響。該熱帶性低氣壓雖然有旋轉，但結構不紮實，需要時間整合，未來朝西移動，很快會碰到中南半島陸地，所以發展有限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

官欣平表示，太平洋高壓南側都是低壓區，有一塊塊的熱帶雲簇，有部分模式顯示在下周偏周末會有熱帶雲簇在菲律賓東方往南海，周三、周四之後可能有發展，7月底後期在菲律賓東側還會有另外的系統發展，成為颱風機率比較高。

他說，時間到後面，低壓的系統會比較成熟一點，在高壓南側的低壓槽活躍的狀況愈來愈明顯，颱風生成機率會比較高一些。目前現況還沒有明顯的系統，所以真正影響等到成形以後再作定論。

官欣平表示，目前時節進入7月中下旬，在南海到菲律賓東側一帶，熱帶性低氣壓發展是關注重點。在7月中下旬這段期間，低壓會發展愈來愈旺盛，可能陸陸續續有熱帶系統生成，位置和時間比較不定，要持續關注。