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川普槍手被狂酸「才135m打不中？」　老鳥吐實情：一堆25m挖地瓜

▲▼ 川普遇刺，狙擊手擊斃槍手。（圖／翻攝自X）

▲克魯克斯被特勤局狙擊手擊斃。（圖／翻攝自X）

記者周亭瑋／綜合報導

美國前總統川普13日（當地時間）在賓州造勢時遭槍擊，右耳受傷濺血，當時20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）躲過重重維安戒備，在距離約135公尺之處成功開槍。事發後，不少台灣網友狂酸，「只離100多公尺居然打不中？」對此，學者周偉航在臉書發表看法，而不少當過兵的老鳥也直言，「25公尺...挖地瓜的一堆。」

筆名「人渣文本」的學者周偉航今在臉書提到，關於川普遇襲案，很多人狂酸槍手，「只離100多公尺居然打不中？」這讓他不以為然，直言依照他在國軍的經驗，打靶時只離25公尺，也一堆人打不中。

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最後，周偉航更笑說，「因為看電影而認為臥射有依托就能百發百中，基本上就像只看A片，因此認為做愛都能超過30分鐘。」

▲▼ 川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）

▲川普與槍手距離約135公尺。（圖／記者陳宛貞製圖）

PO文掀起熱烈回響，許多當過兵的人也直言，「175臥射滿靶也不過是六發都在紙上，跟開到一個人致命位置完全是兩回事，我從新訓到基地，每次滿靶都不敢講自己很準了，不要戰地風雲打一打就以為自己是神槍手啊啊啊」、「當兵少數有打過特等射手都知道，用準心再瞄靶台的時候，靶台比準心還小，呼吸沒配合好扣板機，著彈點連上靶機會都沒有（當時第一批換裝T91步槍還沒光學瞄準鏡這東西）」、「這比喻還蠻貼切的」、「考慮到射擊角度，風速跟濕度，100公尺後面的混沌效應可複雜了」、「抱歉，我25公尺歸零也是挖地瓜」。

而網友們也紛紛笑回，「講這種話的人，一堆連BB槍都拿不穩」、「看了好幾遍，講話時剛好轉頭晃腦的，要不然真的爆頭」、「大敵當前看太多了，以為當狙擊手就跟玩CS一樣容易」、「要是每個都這麼準，人類早就滅亡了」、「跟陰謀論者解釋現實太累了...放棄」、「有的人可能連100公尺外人有多小都沒有概念吧XD」。

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