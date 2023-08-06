柯文哲原味物品全售出　加碼「醫生公事包」標到12萬！提把斷了仍搶翻

▲民眾黨黨慶拍賣會，柯文哲醫生期間使用的公事包。（圖／記者陳家祥攝，以下皆同）

記者袁茵／台中報導

民眾黨4週年黨慶今（6日）在台中舉辦，現場湧入超過2萬多名支持者，活動過程中最受矚目的就是拍賣會，物品包括民眾黨總統參選人柯文哲的競選背心、一日北高安全帽、皮帶，以及神秘拍賣物「公事包」。最終競選背心與安全帽分別以10萬元售出，而象徵「阿北的安全感」皮帶則以2萬元拍賣成功。至於公事包，則拍出12萬元。

民眾黨4週年黨慶於6日下午2時30分在台中國際展覽館登場，民眾黨主席柯文哲與諸多黨員、支持者到場相挺，約莫2時左右，現場座位已經坐到半滿，而諸多黨員也穿著民眾黨背心與會。據了解，該場活動一開始擺放2萬張椅子，但後來持續新增擺放椅子。

而時間進入4時左右，進行粉絲期待已久的拍賣會，一開始擺出3項物品，分別為競選背心、一日北高安全帽和皮帶，柯文哲競選總幹事黃珊珊也分別喊出起標價，競選背心為1332元，安全帽555元，皮帶因為象徵「阿北的安全感」，所以起標價為6666元，而歷經約5分鐘的線上標價，最後分別以10萬、10萬和2萬元售出。

此時，由新竹市長高虹安拿出「神秘拍賣物」，也就是柯文哲在台大醫院擔任醫生時使用的公事包，只見年代感十足，連包包的把手都斷掉，用膠帶進行2次修補，一路使用直至當選台北市長後，最後以12萬元售出。