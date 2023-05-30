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社會 社會焦點 保障人權

知本飯店拍賣！60萬可擁溫泉套房　360度「環景+空拍」線上搶看

記者蔡怡萍／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署「123全國聯合拍賣日」將於6月6日（星期二）登場，將會拍賣知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」的套房共35間，每間套房均提供線上室內「360度環景圖」，及全國法拍機關首創的「無人機空拍影片」，讓有意應買的民眾可以不必出門，就可從網路上清楚掌握每間套戶的室內隔局與實際屋況，及從空中鳥瞰外部社區與週遭環境，提升法拍屋的透明度及保障應買人的權益。

▲▼知本溫泉飯店有35間房間將要法拍。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

▲知本溫泉飯店有35間房間將要法拍，花蓮分署並首推無人空拍機從不同角度拍攝標的物。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

知本溫泉素有「東台第一景」的美譽，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質極佳，縱谷地形依山傍水，溫泉美景讓人忘卻俗事，而透過這次拍賣難得的物件，底價最低者只要新臺幣60萬60元，就有機會坐擁天然溫泉套房。

花蓮分署指出，不動產部分於6日當天下午2時30分起，在分署開放現場投標，3點整準時開標，民眾也可利用「通訊投標」參與競標。

▲▼知本溫泉飯店有35間房間將要法拍。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

▲花蓮分署網站上也有溫泉飯店房間內360度環景圖，不用出門就能詳細察看房內狀況與格局。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

至於這次最受關注的「逸軒溫泉天廈大樓」套房，前二年陸續拍定6樓以上樓層，此次共拍賣35個房間，其中有5間位於前棟6樓屋況極佳，剩下30間均位於後棟，樓層分布在3至5樓及7樓，面積27.07至72.01平方公尺不等，底價為60萬60元至399萬4800元，視套房及基地持分面積大小而定。

值得一提的是，花蓮分署拍賣網站提供每間套房的「360度環景圖」，讓有興趣的民眾可以隨時隨地、不受時空限制、不用出門奔波，即可從網路上觀看室內隔局及實際屋況；另提供全國法拍機關首創的「無人機空拍影片」，讓民眾從空中另一角度俯視拍賣標的，以進一步掌握該社區及周遭環境狀況。

▲▼知本溫泉飯店有35間房間將要法拍。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

▲許多民眾喜愛的飯店大浴巾這次拍賣會上也能買得到。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

同時在這次拍賣會上，還有「花蓮縣吉安鄉福吉段1015地號」、「花蓮縣壽豐鄉東明段47及48地號、壽豐鄉東嶺段338及399地號土地合併拍賣」等諸多案件進行拍賣；在動產方面，也有中古貨車1台。此外，下午2時30分至3時30分於花蓮分署變賣知本宏宜大飯店溫泉浴巾50條、沙龍級美髮用品、岩盤浴使用卷、布農澳洲茶樹精油及手工皂、大陸地方玉、茶具組、全新玩具1批等，歡迎有興趣者前來挖寶。

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